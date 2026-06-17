¿Cuántas personas pueden votar en segunda vuelta en Colombia en 2026? Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Todo está listo para que millones de colombianos asistan a las urnas este 21 de junio y elijan al nuevo presidente de la República. De hecho, miles ya lo están haciendo desde el inicio de esta semana en el exterior, donde las jornadas se extenderán hasta el domingo. Se espera que la votación de segunda vuelta arroje una de las participaciones más altas de los últimos años, superando, como suele suceder, los datos de la primera vuelta presidencial.

De acuerdo con la Registraduría Nacional, para estos comicios, al igual que los del pasado 31 de mayo, 41.421.973 ciudadanos están habilitados para participar en la elección del próximo jefe de Estado. De esta cifra, 40.007.312 lo harán en territorio nacional y 1.414.661 lo harán en el exterior. Así las cosas, se trata de un 6,2 % más de potencial electoral comparado con las cifras de las elecciones de 2022, en las que estaban habilitados un poco más de 39 millones de colombianos y ganó la fórmula de Gustavo Petro y Francia Márquez.

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El aumento del censo electoral se explica, en buena medida, porque cerca de 2 millones de personas cumplieron la mayoría de edad y podrán ejercer su derecho al voto en estos comicios. De acuerdo con el registrador nacional, Hernán Penagos, durante esta jornada, para que todos esos colombianos puedan participar, se instalarán 13.489 puestos de votación y 120.527 mesas.

Del total del censo electoral, podrán votar 21.298.492 mujeres (51,4 %), en contraste con los 20.123.481 hombres (48,6 %), una diferencia de 1.175.011. Por otra parte, los departamentos con mayor número de ciudadanos habilitados para votar son Bogotá D.C. con 6 millones; le sigue Antioquia con 5,4 millones y, de tercero, el Valle del Cauca, que supera los 3,7 millones de posibles sufragantes.

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Cabe anotar que en la primera vuelta de 2022 solo el 55 % del censo ejerció su derecho al voto, unos 21 millones de personas. De estos, 8 millones votaron por Gustavo Petro y casi 6 millones apoyaron a Rodolfo Hernández, lo que derivó en una segunda vuelta donde creció la participación electoral un 3,2 %.

En la pasada primera vuelta, la participación de los ciudadanos llegó a un 57,88 %, esto debido a que de los 41,4 millones de votantes habilitados, 23,9 millones salieron a participar.

En las campañas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda siguen de cerca los datos, pues saben que cada voto podría ser determinante y que segmentos como el de los indecisos podrían marcar la diferencia.

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