¿Cuándo inician las elecciones de segunda vuelta presidencial en Colombia?

Los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Foto: El Espectador

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La contienda electoral en Colombia llegó a su recta final en una carrera que tiene a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda luchando por llegar a la Casa de Nariño. Los dos candidatos de polos opuestos, uno de derecha y otro de izquierda, se medirán nuevamente en las urnas por determinar al sucesor de Gustavo Petro en la Presidencia.

Ya la primer victoria lo obtuvo De la Espriella en la jornada del 31 de mayo. 10,3 millones de votos lo pusieron en una posición de ventaja para esta segunda vuelta en la que el candidato oficialista, Cepeda, obtuvo 9,7 millones de votos. La diferencia está en algo más de 670.000 sufragios.

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A este camino electoral De la Espriella llega con un amplio respaldo popular y una narrativa de construir “la patria milagro”, así como el rotulo de “outsider”. El abogado de 47 años inició el camino a la Presidencia con la recolección de cinco millones de firmas. Luego, saltó de lleno a primera vuelta y en medio sumó a José Manuel Restrepo como fórmula vicepresidencial, quien sería pieza fundamental en su discurso y la construcción de algunas propuestas de campaña.

De otro lado, Iván Cepeda inició su camino en agosto de 2025 cuando el Polo Democrático le entregó las banderas para representar a esa colectividad en la consulta del Pacto Histórico que se celebraron en octubre. Con líos jurídicos y varios ruidos alrededor del proceso, Cepeda obtuvo 1,5 millones de votos y se proyectó para las elecciones de marzo en un proceso que buscaba agrupar a todos los bloques de izquierda. Por decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) Cepeda quedó excluido del denominado Frente por la Vida y también se proyectó a primera vuelta. Su fórmula vicepresidencial fue la lideresa indígena Aida Quilcué, con quien compartió recinto en el Senado en los últimos cuatro años.

Sin enfrentar sus ideas en debates, apostando por espacios en redes sociales, pero especialmente, volcando toda la campaña a las plazas, estos dos candidatos son los últimos rostros que quedan en una carrera que llegó a tener más de 107 aspirantes y que definirá el futuro de los colombianos.

¿Cuándo inician las elecciones presidenciales?

Esta elección de segunda vuelta presidencial iniciará a partir del 14 de junio en embajadas y consulados. La diáspora de colombianos en el exterior, que según el censo de la Registraduría es de algo más de 1,4 millones habilitados para votar, verá la apertura de urnas a partir de este domingo en embajadas y consulados de 67 países.

Algunos de esos consulados han presentado cambios en relación a la jornada del 31 de mayo. Por ejemplo, el consulado de Colombia en Houston anunció que habrá un cambio de lugar para las votaciones, por lo que se realizó un traslado de las mesas de votación.

En contexto: Consulados anuncian cambios para las votaciones de segunda vuelta a días de las elecciones

En cuanto al territorio nacional, en el que se despliegan más de 13.000 puestos de votación y más de 122.000 mesas en zonas urbanas y rurales, las votaciones serán a partir de las 8:00 a. m. del 21 de junio y se extenderán hasta las 4:00 p. m. de esa misma jornada.

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