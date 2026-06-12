Consulados anuncian cambios para las votaciones de segunda vuelta a días de las elecciones

Jornada de elecciones presidenciales realizado en Corferias donde se realiza conteo de votos posterior al cierre de escrutinios en este punto de la ciudad Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El consulado de Colombia en Houston anunció una serie de cambios para el desarrollo de las elecciones presidenciales en ese estado de EE. UU. La medida, según resaltan en su comunicado, se adopta por los problemas de orden público que se presentaron en el balotaje del pasado 31 de mayo.

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En la misiva se asegura que “la segunda vuelta presidencial se realizará de la misma manera que la primera: las personas registradas para votar en cualquiera de las 6 ciudades (Houston, Dallas, Austin, San Antonio, Oklahoma City y New Orleans) podrán votar de forma anticipada en Houston del lunes 15 de junio al sábado 20 de junio desde las 8 am hasta las 4 pm”.

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Además agregaron que “durante dicha votación se contará con 5 mesas, número autorizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que contienen todo el potencial electoral de los cuatro estados. El domingo 21 de junio únicamente se podrá votar en la ciudad en la que el ciudadano se encuentra inscrito; desde las 8 am hasta las 4 pm. Si bien la intención del Consulado era mantener los mismos puestos de votación para la segunda vuelta, por razones de fuerza mayor se hizo necesario realizar algunos cambios”.

También se aseguró que las direcciones de cada uno de los puestos de votación ya tienen posibilidad de ser consultadas en la página web y redes sociales del Consulado.

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“Las votaciones anticipadas, es decir, del lunes 15 al sábado 20 de junio, no podrán realizarse en la sede del Consulado por solicitud expresa de la administración del edificio, debido al desorden presentado en la jornada del lunes 25 de mayo. Tampoco podrán realizarse en el Metropolitan Multiservice Center debido a actividades académicas y deportivas previamente programadas”, precisaron. Y agregaron: “Teniendo en cuenta la instrucción de conseguir un lugar para las votaciones a “costo cero”, el Consulado se encuentra realizando su mayor esfuerzo para garantizar el normal y más conveniente desarrollo de los comicios durante las votaciones anticipadas".

Vea aquí el comunicado:

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