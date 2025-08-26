Quintero ratificó que estará en la consulta del Pacto Histórico y habló de “traiciones”

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y precandidato presidencial para 2026. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A un mes exacto de las consultas internas para las elecciones de 2026, Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, confirmó que no se bajará de la carrera por el aval del Pacto Histórico que busca extender cuatro años más la apuesta política de Gustavo Petro. El anuncio se conoce en medio de las fuertes tensiones en la coalición por la presencia, precisamente, de Quintero, pues a los más petristas aún no les convence su aterrizaje en la campaña.

De hecho, varios de los otros precandidatos del movimiento insisten en que Quintero no debería participar por estar imputado por presunta corrupción. A pesar de las diferencias y de las peleas que el tema suscita, lo cierto es que el propio presidente Gustavo Petro ve con buenos ojos sumar otras fuerzas a su causa, pues incluso ha dicho que la meta es conformar un frente amplio que se definiría en las consulta de marzo.

Lea también: Miguel Uribe Londoño dará su primera declaración como precandidato presidencial

“La unidad es la victoria. No vamos a caer en el juego de quienes han traicionado al presidente y han buscado dividir el proyecto progresistas. Por eso he decidido inscribir mi nombre a la Presidencia de la República en la consulta del Pacto Histórico, este 26 de octubre. Que sea la gente la que decida”, dijo Quintero este martes.

He decidido inscribir mi nombre a la Presidencia de la República por el Pacto Histórico en la consulta popular del próximo 26 de octubre. Vamos a construir la Colombia Futuro. #QuinteroPresidente pic.twitter.com/GpcNJ1K8T3 — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) August 26, 2025

Según dijo, si no gana, apoyará a quien lo haga “sin titubeos”, pero aclaró que si él sale triunfador, espera el respaldo de los demás para impulsar todas sus propuestas. En el mismo video, el exalcalde de Medellín volvió a hablar de “resetear la política” y lanzó propuestas como las de llamar a una constituyente o hacer una campaña austera. Finalmente, agregó que también busca un frente amplio para garantizar la continuidad del progresismo en el poder.

No se pierda: Pelea en la cúpula del CNE impactaría en dos decisiones clave para el petrismo

Como lo contó este diario, las divisiones internas no son nuevas, pero los llamados por candidaturas “que sí vengan del Pacto Histórico” ya comenzaron a generar ruido en la campaña del exalcalde, quien hace algunos días puso en duda su participación en las urnas de esa decisión interna. Sin embargo, ahora su apuesta parece ser la de enfrentar desde adentro los cuestionamientos.

Entre tanto, los precandidatos más afines a Petro también se mueven. El senador Iván Cepeda, que se lanzó el pasado viernes, congrega a varios sectores de la izquierda y algunos precandidatos han planteado la idea de una fórmula presidencial que incluya al senador de una forma u otra —exceptuando al mismo Quintero y a la exministra Carolina Corcho—, y podría ser la persona alrededor de la cual se congregarían en una posible contienda contra el exalcalde de Medellín.

Voces como la de Susana Muhamad y la del exdirector de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar. han apuntado que las bases del movimiento permitirían la participación de un imputado y que el comité de ética de la coalición deberá analizar la situación. Señalado como un proceso “antidemocrático”, “acelerado” y “sin información clara”, a las directivas les queda la tarea de decidir sobre las impugnaciones en cada uno de los casos de precandidaturas presidenciales e incluso en la carrera por llegar al Congreso.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.