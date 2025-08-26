Miguel Uribe Londoño dará su primera declaración como precandidato presidencial

Miguel Uribe Londoño, papá de Miguel Uribe, senador y precandidato a la Presidencia asesinado. Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El ahora precandidato del Centro Democrático Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, se presentará este martes en público para hablar sobre cuáles serán los lineamientos claves de su campaña y cómo espera abrirse paso en las filas que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Este último fue quien lo convenció de tomar las banderas de su hijo y competir por el aval del Centro Democrático en una encuesta que se hará en diciembre o enero próximos.

La declaración está prevista para las 12:15 de la tarde de este 26 de agosto y, de acuerdo con fuentes del uribismo, el tema central será la seguridad, la cual Uribe Londoño considera como una de las principales luchas de su hijo. Además, dos horas después de esta cita electoral que se realizará en el Congreso, está previsto que María Angélica Guerra asuma la curul que dejó tras su asesinato el legislador y precandidato de 39 años.

Lea también: Pelea en la cúpula del CNE impactaría en dos decisiones clave para el petrismo

La génesis del lanzamiento de esta nueva campaña fue la tarde del 21 de agosto, en Rionegro (Antioquia), donde el expresidente Uribe se encontró con Miguel Uribe Londoño para ultimar los detalles de cómo se daría su ingreso a la contienda por el cupo presidencial que tiene este partido. En la conversación se habló de la agenda, pero también del impacto que podría causar su llegada en las mismas filas uribistas.

En esa reunión, para el cual Uribe Londoño viajó 24 horas antes desde Bogotá a Rionegro, se terminaron de definir aspectos sobre cómo confirmar que entraba al abanico de precandidatos con María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra, y su aceptación de moverse bajo las mismas condiciones con las que ya venían los demás trabajando hasta el magnicidio del congresista, víctima de un ataque sicarial en el occidente de Bogotá.

No se pierda: Gobierno ha desplegado 3.000 uniformados del Ejército para dar seguridad electoral

Así las cosas, en esa oportunidad se definió que Miguel Uribe Londoño hará parte de los foros uribistas –como el que está previsto para el próximo domingo (31 de agosto) sobre lucha contra la corrupción–, saldrá a plaza pública enarbolando las banderas de su hijo y las del exmandatario, con las cargas que ello conlleva, empezando este mismo martes en el Capitolio.

Los cinco precandidatos se someterán a una encuesta hecha por una firma internacional para definir cuál de ellos es el ungido de las huestes uribistas. No obstante, según lo confirmaron fuentes en el corazón del mismo Centro Democrático, a ese punto le surgió un bemol que no es menor y que tiene, precisamente, las heridas cicatrizando con más lentitud.

Lea: La izquierda de Petro entró en 24 horas claves para una “depuración” hacia su consulta

El sondeo, que realizaría la firma Atlas Intel, se corrió hasta diciembre e incluso enero, lo que pone sobre la mesa una eventual inhabilidad. Si bien Uribe Londoño es militante del partido y ha hecho parte de sus cuadros directivos, no ostenta ningún cargo de elección popular, mientras que sus cuatro competidores son senadores; eso se traduce en que antes del 8 de diciembre, cuando se cierran las inscripciones de quienes quieran aspirar al Congreso, deben definir si siguen sometidos al sondeo o se apartan para intentar reelegirse en su curul

El Espectador estableció que entre Cabal, Valencia, Holguín y Guerra solo la primera ya tiene decidido no volver a aspirar al Congreso, por lo que estará hasta el final en la puja por obtener el aval presidencial.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.