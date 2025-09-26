Estalló polémica en torno a inscripción de Quintero y Corcho, ¿tienen aval?

Precandidatos Daniel Quintero y Carolina Corcho anunciando su aspiración por el Pacto Histórico a las afueras de la Registraduría. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Hay polémica en torno a la inscripción de Daniel Quintero y Carolina Corcho como precandidatos del Pacto Histórico, pues mientras ellos aseguran que su aspiración está en firme, hay voces en la Registraduría que indican que únicamente firmaron una solicitud que será estudiada por el registrador Hernán Penagos. Militantes del Pacto Histórico mencionan que ni Quintero ni Corcho tendrían aval.

Aunque el Pacto Histórico anunció que no iría a consulta en octubre y que buscaría otro mecanismo para elegir a su candidato oficial a la Casa de Nariño, Quintero y Corcho asistieron este viernes a la Registraduría Nacional para inscribir su aspiración. Argumentaron que el mismo presidente Gustavo Petro ordenó que haya consulta en un mes y que un fallo del Tribunal Superior de Bogotá les abrió el camino para hacerlo en nombre del Pacto.

Sin embargo, las dudas en torno a la validez de esta inscripción empezaron a crecer rápidamente: militantes de la izquierda aseguraron que ninguno de los dos tiene aval y fuentes de la Registraduría mencionaron que aunque sí asistieron a las instalaciones de la entidad electoral fue únicamente para firmar una solicitud para ser precandidatos de esta agrupación.

Quintero reitera que su precandidatura sí está en firme y que el respaldo es la orden del Tribunal Superior de Bogotá a la Registraduría para autorizar la inscripción de los precandidatos del Pacto Histórico.

“El tribunal Superior de Bogotá ordenó a la Registraduría y al CNE avalar nuestra inscripción. Ya la hicimos entregando además el fallo de la juez y todos los documentos del Pacto Histórico que validan el cumplimiento de requisitos. ¡Hay consulta!“, mencionó el exalcalde de Medellín.

Corcho hizo lo propio: “Esto es información falsa. Mi inscripción estuvo fundamentada en documentos oficiales del Pacto Histórico, oficializados ante las autoridades electorales. Además se fundamenta en la medida provisional del Tribunal Superior de Bogotá, que ordena inscribirnos sin ningún obstáculo. Si lo que usted dice fuera verdad, el Registrador estaría en abierto desacato a la Justicia”.

La tensión en el Pacto sube de nivel por cuenta de la consulta y la figuras de Quintero. Se espera una serie de decisiones para la noche de este viernes que podría sacudir fuertemente a la campaña de la izquierda.

Los precandidatos María José Pizarro y Gustavo Bolívar informaron a través de sus cuentas de X que después de varias consultas realizadas harán anuncios importantes. Por lo pronto, el Pacto tiene seguro que irá a consulta interpartidista, pero únicamente para definir sus listas al Congreso.

