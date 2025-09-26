Vicky Dávila y expresidente Uribe se reunieron en Medellín: ¿de qué hablaron?

Vicky Dávila y Álvaro Uribe se reunieron en Medellín. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El expresidente Álvaro Uribe Vélez y la precandidata presidencial Vicky Dávila se reunieron en Medellín. No se trata del primer acercamiento entre ambos ni entre Dávila y el Centro Democrático, toda vez que solo esta semana se reunió también con la senadora y precandidata María Fernanda Cabal.

Según supo este diario, Uribe y Dávila hablaron de la campaña, así como de temas que, eventualmente, servirían para acuerdos programáticos. La reunión se dio en la mañana de este viernes en Medellín, donde Dávila llegó en medio de su correría por el país para recolectar firmas que avalen su candidatura presidencial.

Vicky Dávila dijo sobre el encuentro que “Soy consciente de la grave amenaza que representa el neocumunismo, hay que ganar las elecciones (...) La ética tiene que ser una regla en el nuevo Gobierno y en el servicio público”.

Puede leer: Grupo de Puebla se pronuncia por caída de personerías de partidos en Colombia

Por su parte, Uribe afirmó: “Vicky respeta nuestro proceso y compromiso en el Centro Democrático. Hablamos sobre la aspiración de un alto porcentaje de la ciudadanía de cuidar el proceso electoral para asegurar el triunfo de las opciones democráticas sobre el desafío de la continuidad neocomunista”.

El encuentro también se da ad portas de la llamada gran cumbre de la oposición, que se realizará el próximo 15 de octubre. Precisamente, esta semana, el pasado miércoles, los voceros de los partidos Cambio Radical y Centro Democrático se reunieron en Bogotá para planear cómo será esa reunión.

En medio de las reuniones y de los mensajes cruzados para lograr que la derecha llegue en bloque, por lo menos a una consulta interpartidista el próximo 8 de marzo, surgió la idea de esa convención. Ese día se discutirán asuntos programáticos, pero, además, se espera que haya una reunión y una foto entre el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y el expresidente Uribe, quienes también han tenido acercamientos en los últimos meses con la intención de que los dos partidos, hoy declarados en oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro, se unan para los próximos comicios.

También: Empresarios le piden a Juan Carlos Pinzón que formalice su candidatura presidencial

El pasado lunes, Dávila también se reunió con Juan Carlos Pinzón. Aunque el exministro de Defensa (2011 - 2015) no ha oficializado su candidatura, desde varios sectores le han pedido que lo haga. De hecho, Pinzón ya contaría con el aval de varios partidos y en las próximas semanas haría pública su aspiración presidencial.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.