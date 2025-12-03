Conservadores ya definieron su lista al Senado: la encabezará David Barguil

Escucha este artículo
El Partido Conservador ya definió su lista al Senado para 2026 - 2030. La lista es encabezada por el exsenador David Barguil y en el segundo renglón estará la senadora y presidenta de la colectividad, Nadia Blel. La presentación oficial de los aspirantes a la cámara alta será este jueves.
Además de Blel, también hay otros “repitentes en esa lista”, como los hoy senadores Liliana Benavides, Miguel Ángel Barreto, Soledad Tamayo y Germán Blanco. También se empiezan a perfilar los representantes que quieren dar el salto al Senado, como Armando Antonio Zabaraín, quien buscará “heredar” la curul de Efraín Cepeda, quien no volverá al Capitolio después de ser senador desde 1994. Buscarán hacerlo, además, Wadith Manzur y Juan Carlos Wills.
Por otra parte, buscarán volver Hernán Andrade, expresidente del partido y quien fuera senador desde 1998 y Juan Diego Gómez, quien salió del Congreso en 2022 y quiso, sin éxito, llegar a la Gobernación de Antioquia en 2023.
La colectividad avanza en la confección de sus listas al Congreso a la vez que define su hoja de ruta para las presidenciales de 2026. En un primer momento, Efraín Cepeda había dicho que buscaría el aval de su partido para llegar a la Presidencia, aprovechándose, entre otras, la relevancia mediática que obtuvo como presidente del Senado entre 2024 y 2025, desde donde se opuso a la presidencia de Gustavo Petro.
No obstante, el camino se complicó cuando un sector del partido buscó ofrecerle al excontralor Felipe Córdoba el coaval, sumándose a las firmas que lleva recogiendo desde septiembre pasado. El ofrecimiento causó molestia en Cepeda, máxime porque la Dirección Nacional, principal estamento decisorio del partido, cambió la fecha para que se inscriban los interesados en recibir el respaldo de la colectividad a las presidenciales. Además de Cepeda y Córdoba, también buscarían el aval la representante Juana Carolina Londoño y el exministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde.
Esta es la lista completa de candidatos del Conservador al Senado:
- David Alejandro Barguil
- Nadia Blel Scaff
- Santiago Barreto
- Diela Liliana Benavides
- Luis Alejandro Tovar
- Juan Camilo Vélez
- Armando Antonio Zabaraín
- Miguel Ángel Barreto
- Wadith Alberto Manzur
- Marcos Daniel Pineda
- Hernán Francisco Andrade
- Juan Carlos García
- Luis Eduardo Díaz Mateur
- Juan Diego Gómez
- Juan Carlos Wills
- Soledad Tamayo
- Óscar Mauricio Giraldo
- Daniel Restrepo
- Germán Blanco
- Andrea Carolina Moreno Morales
- Héctor Javier Delgadillo Arenas
- Héctor Marino Angulo Caicedo
- Richard Richard Mancera Mancera
- Alberto Devia Escobar
- Rafael Navarro Valbuena
- José Orlando Carrillo
- Jairo Roverto Rodríguez Delgado
- Elías Aponte Bustamante
- Luis Alcibiades Hernández Castellanos
- Edwar Jalabe Díaz
- Alberto Cano Dempsey
- Abelardo Rafael Meza Herazo
- Nehemias Córdoba Gonzalez
- Mauricio Fernández Franco
- Johan Rafael Macías Macías
- Pedro Torres Méndez
- Luis Enrique Díaz García
- Nelson Remigio Vega Vega
- Andrés Felipe Caro Carvajal
- José Abel Paz
- Juan David Escobar Cubides
- Enrique Forero Russy
- Harold Milton Valencia Ruge
- Brayan Stiven Realpe Uribe
- Jesús Antonio Gallego León
- Carlos Armando Sussman Peña
- Harold Alberto Acosta Ortega
- Alexander Barrueto Rodríguez
- Flor Elizabeth Calle Ortiz
- Johnnatan Alexis Tamayo Úsuga
- Carlos Yovanni Gordillo Vargas
- Alix del Carmen Ricardo Pérez
- Juan Manuel Quiroga Diaz
- Rubén Dario Giraldo Carvajal
- Andrés Alberto Buitrago Alzatte
- Luis Roberto Córdoba Jordan
- Ángel Silvino Lemus Ibarguen
- Rodrigo Grajales Valencia
- Viviana Patricia Blell Cervantes
- Ricardo Andrés Roa Castellanos
- Ricardo Mosquera Caicedo
- Gladys Helena Ortiz Florez
- Rafael Andrés Navarro Crane
- Germán Armando García Roa
- Mauricio Díaz
- Ciro Alfonso Galvis Muñoz
- José Hilario Campos Oviedo
- Lina Beatriz Álvarez Jiménez
