Conservadores ya definieron su lista al Senado: la encabezará David Barguil

El Partido Conservador ya definió su lista al Senado para 2026 - 2030. La lista es encabezada por el exsenador David Barguil y en el segundo renglón estará la senadora y presidenta de la colectividad, Nadia Blel. La presentación oficial de los aspirantes a la cámara alta será este jueves.

Además de Blel, también hay otros “repitentes en esa lista”, como los hoy senadores Liliana Benavides, Miguel Ángel Barreto, Soledad Tamayo y Germán Blanco. También se empiezan a perfilar los representantes que quieren dar el salto al Senado, como Armando Antonio Zabaraín, quien buscará “heredar” la curul de Efraín Cepeda, quien no volverá al Capitolio después de ser senador desde 1994. Buscarán hacerlo, además, Wadith Manzur y Juan Carlos Wills.

Por otra parte, buscarán volver Hernán Andrade, expresidente del partido y quien fuera senador desde 1998 y Juan Diego Gómez, quien salió del Congreso en 2022 y quiso, sin éxito, llegar a la Gobernación de Antioquia en 2023.

La colectividad avanza en la confección de sus listas al Congreso a la vez que define su hoja de ruta para las presidenciales de 2026. En un primer momento, Efraín Cepeda había dicho que buscaría el aval de su partido para llegar a la Presidencia, aprovechándose, entre otras, la relevancia mediática que obtuvo como presidente del Senado entre 2024 y 2025, desde donde se opuso a la presidencia de Gustavo Petro.

No obstante, el camino se complicó cuando un sector del partido buscó ofrecerle al excontralor Felipe Córdoba el coaval, sumándose a las firmas que lleva recogiendo desde septiembre pasado. El ofrecimiento causó molestia en Cepeda, máxime porque la Dirección Nacional, principal estamento decisorio del partido, cambió la fecha para que se inscriban los interesados en recibir el respaldo de la colectividad a las presidenciales. Además de Cepeda y Córdoba, también buscarían el aval la representante Juana Carolina Londoño y el exministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde.

Esta es la lista completa de candidatos del Conservador al Senado:

David Alejandro Barguil

Nadia Blel Scaff

Santiago Barreto

Diela Liliana Benavides

Luis Alejandro Tovar

Juan Camilo Vélez

Armando Antonio Zabaraín

Miguel Ángel Barreto

Wadith Alberto Manzur

Marcos Daniel Pineda

Hernán Francisco Andrade

Juan Carlos García

Luis Eduardo Díaz Mateur

Juan Diego Gómez

Juan Carlos Wills

Soledad Tamayo

Óscar Mauricio Giraldo

Daniel Restrepo

Germán Blanco

Andrea Carolina Moreno Morales

Héctor Javier Delgadillo Arenas

Héctor Marino Angulo Caicedo

Richard Richard Mancera Mancera

Alberto Devia Escobar

Rafael Navarro Valbuena

José Orlando Carrillo

Jairo Roverto Rodríguez Delgado

Elías Aponte Bustamante

Luis Alcibiades Hernández Castellanos

Edwar Jalabe Díaz

Alberto Cano Dempsey

Abelardo Rafael Meza Herazo

Nehemias Córdoba Gonzalez

Mauricio Fernández Franco

Johan Rafael Macías Macías

Pedro Torres Méndez

Luis Enrique Díaz García

Nelson Remigio Vega Vega

Andrés Felipe Caro Carvajal

José Abel Paz

Juan David Escobar Cubides

Enrique Forero Russy

Harold Milton Valencia Ruge

Brayan Stiven Realpe Uribe

Jesús Antonio Gallego León

Carlos Armando Sussman Peña

Harold Alberto Acosta Ortega

Alexander Barrueto Rodríguez

Flor Elizabeth Calle Ortiz

Johnnatan Alexis Tamayo Úsuga

Carlos Yovanni Gordillo Vargas

Alix del Carmen Ricardo Pérez

Juan Manuel Quiroga Diaz

Rubén Dario Giraldo Carvajal

Andrés Alberto Buitrago Alzatte

Luis Roberto Córdoba Jordan

Ángel Silvino Lemus Ibarguen

Rodrigo Grajales Valencia

Viviana Patricia Blell Cervantes

Ricardo Andrés Roa Castellanos

Ricardo Mosquera Caicedo

Gladys Helena Ortiz Florez

Rafael Andrés Navarro Crane

Germán Armando García Roa

Mauricio Díaz

Ciro Alfonso Galvis Muñoz

José Hilario Campos Oviedo

Lina Beatriz Álvarez Jiménez

