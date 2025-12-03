Pacto Histórico tiene vía libre para ser un partido: el viernes presentará sus listas

Candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y varios integrantes del nuevo partido político. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tres días antes de que el Pacto Histórico presente sus listas al Congreso, el Consejo Nacional Electoral (CNE) les notificó una decisión que resultaría como una victoria para el progresismo. La Dirección de Vigilancia e Inspección General certificó la inscripción del Pacto como partido, algo que estaba pendiente desde septiembre pasado.

En el Registro Único de Partidos ya aparece el Pacto Histórico como un partido. La idea de la creación de esa fuerza de izquierda empezó a discutirse desde el año pasado, cuando las colectividades que conformaron la coalición en 2022 acordaron que formarían un partido. Se trata de Colombia Humana, Progresistas –escindido de Mais y en el que milita la senadora María José Pizarro–, Comunistas, Unión Patriótica y Polo Democrático Alternativo.

Es un hecho: nace a la vida jurídica el movimiento político Pacto Histórico (@PactoCol ).



!Tenemos personería jurídica! pic.twitter.com/oVskvkjgbf — Gabriel Becerra - Pacto Cámara Bogotá 🏛️ (@BecerraGabo) December 3, 2025

Puede leer: Así se mueve Colombia en EE. UU. para que haya diálogo directo con Trump

No obstante, hay que aclarar que en estos momentos solo está con vía libre la fusión de los tres últimos. Colombia Humana y Progresistas están aún pendientes de si podrán fusionarse o no con el nuevo partido. De hecho, reporteros de este diario pudieron confirmar que en la Sala Plena de este jueves del CNE se votará la adhesión de Progresistas al Pacto Histórico. En el caso de Colombia Humana, el partido que fundó el presidente Gustavo Petro, la situación es más compleja, toda vez que el Consejo Electoral encontró irregularidades en la votación del partido en la que se aprobó la fusión, toda vez que ese procedimiento no cumplió con los requisitos estipulados en los estatutos de la colectividad.

La decisión del CNE, que fue dada a conocer por el representante Gabriel Becerra, certifica que “hoy, 3 de diciembre de 2025, se realizó la correspondiente anotación en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, lo ordenado en la Resolución No. 09673 de 2025, así mismo el Grupo de Atención al Ciudadano y Gestión Documental certificó a esta Dirección sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo de la resolución en mención”.

También: Posible unión de la derecha implosiona en medio de polémicas y baja intención de voto

Se trata de la resolución que, como se dijo, permitió en septiembre pasado que se diera la fusión de los tres partidos, pero con la condición de que sus procedimientos administrativos estuvieran resueltos. “Aceptar la fusión del partido Unión Patriótica, el partido Polo Democrático Alternativo y el Partido Comunista Colombiano, bajo la condición de que los procedimientos administrativos sancionatorios en curso contra dichas organizaciones políticas, iniciados hasta la fecha de esta decisión, se encuentren debidamente concluidos y en firme, de manera que únicamente a partir de ese momento surtirá plenos efectos jurídicos lo dispuesto en este proveído”, dice el artículo 2 de esa decisión.

La movida se da en la antesala de que se cumpla el plazo para que los partidos presenten sus listas. El Pacto Histórico, que desde este miércoles cuenta con personería jurídica, hará la presentación de las suyas en un evento en Corferias el próximo viernes. Ese día, será la inscripción de las listas con la expectativa de si se cumplirán los resultados de la consulta del pasado 26 de octubre. La cabeza de lista al Senado, tal y como se acordó por el segundo lugar que obtuvo en la consulta presidencial, será la exministra de Salud Carolina Corcho.

Esta es la decisión que le da personería jurídica al Pacto Histórico:

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.