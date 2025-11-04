David Luna superó el millón de firmas: así avanzan los aspirantes a la Presidencia

Exsenador y precandidato presidencial durante entrevista para El Espectador Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El precandidato presidencial David Luna anunció que tras varios meses de trabajo en las regiones, ya cuenta con un millón de firmas recolectadas para avanzar con su aspiración por llegar a la Casa Nariño en 2026. A la par que avanza con este proceso, el exsenador también sigue con la conformación de alianzas para los comicios de marzo y mayor del próximo año.

Según aseguró, “1.044.970 firmas verificadas por auditoría interna, de colombianos que respaldan su aspiración a la Presidencia de la República, consolidándose como una de las opciones con mayor apoyo ciudadano en el proceso de recolección”.

Le sugerimos: Gobierno, precandidatos y políticos rechazan recientes atentados en Cauca

Su proceso inició el 6 de junio, luego de haber presentado su comité ‘Firme Luna Presidente - Sí Hay un Cambio’ ante la Registraduría. Desde entonces, y en un recorrido nacional, el exsenador ha logrado superar el umbral exigido por los organismos electorales para lograr consolidar su campaña a la Presidencia. Sin embargo, y como bien ha señalado el registrador Hernán Penagos, se hace necesario más de un millón de firmas para que la candidatura sea avalada, pues durante la verificación en la entidad suelen ser negadas numerosas rúbricas.

A la par que avanza con su proceso individual, Luna ha tenido numerosos puentes con varios sectores, principalmete de oposición. Es más, el precandidato se encuentra conformando una coalición junto con Juan Manuel Galán del Nuevo Liberalismo, y Mauricio Cárdenas, que también tiene avanzado un proceso de recolección de firmas.

Estamos construyendo el Programa de Gobierno con participación de la gente. Hoy compartimos 8 documentos programáticos: Seguridad, Anticorrupción, Educación, Bogotá, Infraestructura, Diplomacia y RR.II., Energía y Laboral. Por favor léanlos y cuéntennos qué opinan. Apostemos por… pic.twitter.com/EawHp0RF1A — David Luna (@lunadavid) October 30, 2025

Respecto a Cárdenas, su equipo de campaña ha señalado que desde la inscripción de su comité, también ha logrado superar el millón de firmas. El exministro de Hacienda del gobierno Santos ha recorrido varias regiones del país, lo que le ha permitido avanzar con este proceso electoral. Asimismo sucede con Mauricio Lizcano, quien hizo parte del gabinete del presidente Gustavo Petro, quie también informó la semana anterior haber superado esta cifra. Lizcano también se encuentra en búsqueda de alianzas electorales.

Otros procesos que también aseguran estar próximos al millón de firmas es el de la coalición Fuerza de las Regiones. Este proceso que es respaldado por hasta 42 exmandatarios tiene cuatro frentes activos: Aníbal Gaviria, que superó el millón de rúbricas; Juan Guillermo Zuluaga, que está próximo a superar esta crifa; Héctor Olimpo Espinosa, que también estaría cerca de superar este umbral; y finalmente Juan Carlos Cárdenas, que se está próximo a superar los 800.000 apoyos.

NOTICIA EN DESARROLLO***

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.