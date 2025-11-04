Gobierno, precandidatos y políticos rechazan recientes atentados en Cauca

La vicepresidenta Francia Márquez rechazó el atentado en Suárez (Cauca). Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde el Gobierno Nacional y el Congreso hay voces que rechazan los recientes atentados en Suárez y en Corinto, municipios de Cauca, en menos de 24 horas. En el primero, donde hubo un carro bomba que dejó dos civiles muertos y varios heridos, incluyendo a una niña, y en Corinto, donde hubo una masacre de cuatro personas, incluyendo a una adolescente de 17 años.

La vicepresidenta Francia Márquez, originaria de Suárez, lamentó los hechos ocurridos en su municipio natal. “El señor presidente ordenó al ministro de Defensa y a la Fuerza Pública redoblar los esfuerzos para evitar que hechos tan lamentables continuaran presentándose [...] He venido reiterando durante meses al señor ministro de Defensa que se cumpla con lo establecido en temas de inteligencia anticipativa y fortalecer con mayor presencia de la Fuerza Pública”, manifestó a través de un comunicado de prensa este lunes.

Puede leer: Petro propone tratado de extradición con Emiratos Árabes: “hemos logrado éxitos”

También detalló que se comunicó con el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional para que haya “articulación con las autoridades para la realización de un consejo de seguridad en la localidad de Suárez”. Además, señaló que solicitó al DPS y a la Unidad de Víctimas que atiendan a los afectados por el atentado.

Por su parte, el ministro Sánchez indicó que “este hecho demuestra el desespero cobarde de la estructura criminal ante la pérdida de control territorial y el debilitamiento de sus finanzas ilegales derivadas del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, esto como resultado de la presión sostenida de nuestras Fuerzas Militares y de Policía”. El ministerio ofreció una recompensa de hasta COP 200 millones por información para “anticipar y evitar hechos similares”.

También: Petro propone a Sheinbaum crear un observatorio binacional sobre el crimen organizado

La defensora del Pueblo, Iris Marín, se refirió tanto al carro bomba en Suárez, como a la masacre en Corinto, manifestando “mi consternación porque la respuesta a los informes y recomendaciones de [la] Defensoría sea de indiferencia o resistencia al diagnóstico”. En ese sentido, acusó a las autoridades nacionales de no asistir a la presentación del informe “Voces que resisten” sobre Cauca. “Nuestros informes no tienen otro objetivo que colaborar armónicamente con el Gobierno y las autoridades del resto del Estado. Pero la colaboración es en doble vía. Quien se beneficia de la acción coordinada del Estado, que es nuestro deber, es el pueblo, en este caso del Cauca. Ignorar los diagnósticos o resistirse a ellos no es buena idea”, agregó.

Lo que está pasando en el departamento del Cauca es desgarrador. Ayer en la madrugada, una bomba en Suárez - Cauca, 2 personas muertas y 16 heridas, incluyendo una menor de edad. Hoy amanecimos con la triste noticia de una masacre en el municipio de Corinto en la que murieron una… https://t.co/xpl7m8v1qc — Iris Marín Ortiz (@MarnIris) November 4, 2025

El representante Alejandro Ocampo (Pacto Histórico), hoy aspirante al Senado, también manifestó su rechazo al ataque en Suárez: “La violencia no puede ser el camino. Tenemos que seguir buscando la paz y proteger la vida en cada rincón del país”. En contraparte, el representante Julio César Triana (Cambio Radical) aseguró que, “en menos de 24 horas, el Cauca vivió dos ataques terroristas. Un carro bomba y una masacre que dejó 4 personas muertas. Sería bueno que el presidente Petro atendiera la crisis de inseguridad que vive Colombia. ¿Qué tal si antes de reconstruir Gaza reconstruye el país que gobierna?”.

Le puede interesar: Galán ofrece a Gaona curul por el Nuevo Liberalismo; así va puja en los partidos al Senado

En menos de 24 horas, el Cauca vivió dos ataques terroristas. Un carro bomba y una masacre que dejó 4 personas muertas.



Sería bueno que el presidente Petro atendiera la crisis de inseguridad que vive Colombia. ¿Qué tal si antes de reconstruir Gaza reconstruye el país que… pic.twitter.com/kZfkMWRAU5 — Julio César Triana (@TrianaCongreso) November 4, 2025

Por su parte, el precandidato del Centro Democrático Miguel Uribe afirmó: “Este no es un hecho aislado. Es el resultado de un Gobierno que permite esto y es cómplice, que ha entregado el país a los más terribles criminales. Los violentos hacen lo que quieren. Mientras Petro negocia con los criminales, los colombianos vivimos aterrorizados. ¿Dónde está la autoridad? Mientras el terrorismo sigue asesinando colombianos. A las familias del Cauca les digo: No están solas. Y al Gobierno le recuerdo: Más temprano que tarde llegará la justicia que condenará su complicidad”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.