De la Espriella, Cepeda y Fajardo mueven agendas a menos de un mes de votaciones de Congreso

Los candidatos Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Sergio Fajardo lideran la intención de voto en las más recientes encuestas. Foto: Archivo Particular

En medio de las polémicas que se han venido desatando entre varios candidatos presidencial a menos de un mes de las elecciones de Congreso y de las votaciones de las consultas, los aspirantes a suceder al presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño tuvieron carias movidas en las últimas 48 horas intentando ganar espacio entre el electorado.

Es en ese contexto que Abelardo de la Espriella y Juan Fernando Cristo tuvieron un cruce en redes por cuenta de las acciones jurídicas que anunció el condenado David Murcia contra el primero de estos aspirantes. En su defensa, dijo que el segundo podía estar detrás de todo junto a Roy Barreras.

“Le pido al doctor De La Espriella que rectifique esa afirmación, porque sino me voy a ver obligado a contratar un penalista mejor que él para denunciarlo por injuria y calumnia”, precisó Cristo, quien estuvo en recorridos por Norte de Santander.

De la Espriella, por su parte, se mantiene hasta el momento en sus afirmaciones, mientras que realizó actividades de alza pública en Medellín. Desde allí aseguró que las listas al Congreso de Creemos —del alcalde Federico “Fico” Gutiérrez— y Salvación Nacional son la base para tener músculo en el Capitolio.

El Catatumbo no es solo coca. Como ministro, junto al gobernador y los alcaldes, avanzamos en el Pacto Catatumbo para invertir en universidad, puestos de salud, colegios e infraestructura vital. Ese es el rumbo: desarrollo y lucha firme contra los grupos al margen de la ley.… pic.twitter.com/8BaymwFR1V — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) February 13, 2026

El también candidato estuvo de gira por la capital antioqueña y desde allí, en plaza pública, reiteró que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe ser eliminado y transformar las las reglas del proselitismo. Sus frases se dan luego de que ese organismo confirmara que hay una inhabilidad jurídica para estar en las consultas del 8 de marzo, ya que estuvo en un proceso similar el pasado 26 de octubre cuando el petrismo lo escogió como su ficha presidencial.

Sergio Fajardo, por su parte, estuvo recorriendo el Valle y desde este viernes hará lo propio en Cartagena, donde tiene agenda con empresarios y comunidades para darle viabilidad a su aspiración. Desde allí, además, realizó anuncios sobre adhesiones a su campaña.

COMUNICADO

MEDELLÍN Y ANTIOQUIA NO REGRESARÁN AL PASADO: IVÁN CEPEDA



El corazón de la capital antioqueña vibró con alegría y esperanza en el emblemático Parque Berrio, con el respaldo de miles de personas a la campaña del candidato presidencial Iván Cepeda, por la memoria, la… pic.twitter.com/wHpfi9J7vL — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) February 13, 2026

Los tres punteros de las encuestas —De la Espriella, Cepeda y Fajardo— están en varios recorridos pasando de lado el relato público en torno a la campaña de las consultas del 8 de marzo próximo, cuando también se elige a un nuevo Congreso, pues coincidieron en ir directo a la primera vuelta del 31 de mayo.

Los aspirantes que sí van a las consultas, tienen sus propios recorridos. Los de la Gran Consulta por Colombia —Paloma Valencia, Vicky Dávila, Enrique Peñalosa, Mauricio Cárdenas, David Luna, Anibal Gaviria, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán y Juan Carlos Pinzón— bucaneras espacios en territorios y analizan cómo se moverán tras la cita a urnas.

Con el doctor Javier Criales en la Cámara de Representantes del Valle vamos a construir el nuevo orden del sistema de salud. La fórmula está clara: inyectar recursos, hacer auditoría, reabrir servicios de urgencia y permitir el acceso a medicamentos.



El 8 de marzo vota Dignidad… pic.twitter.com/LV2aF8mkPJ — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) February 13, 2026

Los de la Consulta de las Soluciones —Claudia López y Leonardo Huerta— están en recorridos por Bogotá y otras regiones explicando por qué, desde su óptica, deberían ser respaldados en las votaciones del 8 de marzo.

Y los del Frente por la Vida —Roy Barreras, Daniel Quintero, Héctor Pineda, Martha Bernal y Edison Torres— mantienen sus agendas para consolidar las votaciones en torno a los preceptos que buscan la reelección inmediata de las políticas del presidente Gustavo Petro. Incluso, el primero de estos aspirantes presentó este jueves un nuevo libro.

En todo caso, en las consultas de marzo hay 16 candidatos en competencia y —además— hay otros 12 que ya confirmaron que van derecho a la primera vuelta de mayo. En lo relacionado con el Congreso, hay más de 2.800 personas buscando una curul en el Capitolio.

