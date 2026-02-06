Día de consultas: Cristo se bajó y Quintero sigue en izquierda; centro y derecha observan

Abelardo De La Espriella, Roy Barreras, Juan Fernando Cristo, Iván Cepeda, Sergio Fajardo y Paloma Valencia. Foto: Archivo Particular

Las horas que siguen son cruciales para la definición del futuro político intimidado de la izquierda, pues los aspirantes que buscan un espacio en el tarjetón presidencial deben determinar si mantienen una consulta en la que su principal carta, Iván Cepeda, está por fuera y de la que el grueso del petrismo tradicional se siente sin representación directa.

Es por es que hay expectativa en torno a si Roy Barreras logrará convencer a Camilo Romero, pues Daniel Quintero ya confirmó que se mantiene en el proceso que se votará el próximo 8 de marzo. Incluso, en la noche de este jueves quedó inscrita una serie de nombres que le darían piso jurídico a la continuidad de esa coalición. Eso sí, en la mañana de este viernes, también se conoció que Juan Fernando Cristo se bajó de la coalición.

“En este nuevo contexto, y tras una reflexión responsable, considero que no es conveniente participar en una consulta en la que no esté representada la izquierda democrática. Esta no es la consulta que se había planteado inicialmente y por lo tanto no consideramos conveniente participar en una nueva coalición. Por lo anterior, y luego de consultar con las y los candidatos al Congreso, las direcciones departamentales, y los equipos de mujeres y jóvenes del partido En Marcha, se ha tomado la decisión de continuar con la campaña hacia la primera vuelta presidencial del 31 de mayo y de no participar en las consultas previstas para este 8 de marzo”, precisó Cristo.

Y desde las toldas de Romero están en análisis, porque el Consejo de Estado tumbó la personería del Partido del Trabajo, que fue con el que se avaló para buscar espacio en los tarjetones presidenciales. Sin embargo, falta su decisión final.

Quintero, en torno a todo esto, dijo que sí va con Barreras en la consulta. En diálogo con Blu Radio confirmó que estará en el tarjetón del 8 de marzo.

“Esta consulta va a cambiar el mapa político colombiano. Esto va a meter dos o tres candidatos en mayo y yo quiero estar en ese tarjetón de mayo. (...) Esto no es de personas, es de proyectos e ideas”, precisó Quintero

En todo caso, los nombres de Barreras y Romero quedaron inscritos preliminarmente, junto a los de Martha Viviana Bernal Amaya y Héctor Elías Pineda Salazar. Pero ese proceso está a medio camino y puede ser modificado a lo largo de este viernes. Y así como Cristo, Luis Gilberto Murillo dijo que tampoco va en la consulta de la izquierda.

Este paso está en definiciones por cuenta de la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), con la que se confirmó la inhabilidad jurídica de Cepeda por haber estado en la consulta del petrismo del 26 de octubre pasado y con la que sumó más de 1,5 millones de votos. Ese mismo organismo, que ha ordenado también la reorganización de las listas del Pacto Histórico en regiones como Bogotá y Valle, contrarió la decisión de la Registraduría y terminó habilitando a Quintero de sumarse al llamado Frente por la Vida.

En medio de estos choques, y por lo que varios sectores vienen alertado de una posible participación en política indebida del presidente Gustavo Petro, el jefe de Estado llamó a la unidad a las fuerzas que buscan la reelección inmediata de su proyecto. Y lo hizo lanzando duros dardos al CNE y advirtiendo que, según él, hay un supuesto intento de afectar el proceso democrático.

Por eso, de acuerdo con fuentes del oficialismo, la izquierda está atenta a la línea que lance el presidente Petro tras su regreso a Colombia luego de cinco días de periplo en Washington, donde, el pasado 3 de febrero, se reunió con su homologo estadounidense, el magnate republicano Donald Trump. Ante esto, además, se supo de un encuentro este viernes entre Cepeda y Romero para analizar caminos.

Mientras se dan esas definiciones, el exsenador Gustavo Bolívar, una de las personas más fieles al petrismo y quien va de lleno con Cepeda a primera vuelta —programada para el 31 de mayo—, advirtió que dialogó con el jefe de Estado. “El presidente no quiere que haya esa consulta del 8 de marzo”, le dijo a Caracol Radio el también exfuncionario.

De otro lado, Sergio Fajardo ya definió que, al igual que Cepeda y Abelardo de la Espriella, irá directo a la primera vuelta de mayo, por lo que la consulta del centro quedó con Claudia López y Leonardo Huertas. Y en la otra tendencia, bajo la chapa de Gran Consulta por Colombia, se mantiene el proceso con Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, Enrique Peñalosa, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, David Luna y Mauricio Cárdenas.

En este proceso está trabajando el expresidente Álvaro Uribe, líder natural del Centro Democratico, y de paso también hay lazos para determinar hasta qué punto pueden acercarse a De la Espriella. Todos, desde el centro y la derecha, observan el desarrollo de estos hechos.

La Registraduría, en cabeza de Hernán Penagos, está pendiente de las definiciones políticas porque, tras este paso, se hará el sorteo de los tarjetones para que el 8 de marzo se vote, junto al nuevo Congreso, las consultas de quienes finalmente decidan ir a ellas.

