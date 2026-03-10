De la Espriella, Cepeda, Valencia, Fajardo y otras movidas de candidatos presidenciales

Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda, Paloma Valencia y Sergio Fajardo mueven fichas en la carrera presidencial. Foto: El Espectador

Menos de tres días quedan para que se defina la forma final del tarjetón que se votará en la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo. Tras una medida en las urnas de un importante bloque de candidatos el pasado 8 de marzo, cada vez más se reducen las figuras que disputan por la Casa de Nariño y que poco a poco mueven ficha para no ceder terreno en esa contienda.

Con plazo hasta el próximo viernes 13 de marzo para la inscripción ante la Registraduría, varias campañas se mueven para definir las rutas que tomarán y los aliados que les acompañarán en esta puja por la Casa de Nariño. Varios candidatos ya tienen lista a su fórmula vicepresidencial.

En el lapso de 24 horas esos movimientos han tenido los rostros de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en los principales titulares. Y es que los dos candidatos de polos opuestos ya presentaron a las figuras que les acompañarán en esta carrera presidencial.

El primero convocó al exministro de Hacienda José Manuel Restrepo como su fórmula vicepresidencial aludiendo a su experiencia en el sector económico. Fueron varios los halagos hacía el exfuncionario del gobierno Duque. Según afirmó De la Espriella, la decisión "responde a la convicción de que Colombia necesita rodearse de personas con experiencia, solvencia técnica y vocación de servicio para enfrentar los desafíos del país y avanzar hacia una etapa de diálogo nacional y acuerdos amplios que permitan superar la polarización".

Ese anunció llegó horas después de que Iván Cepeda hiciera lo mismo, en un movimiento que, además, anticipó la propia inscripción del candidato. Cepeda se inclinó por Aida Quilcué como carta a la Vicepresidencia. La actual senadora llega de las bases de comunidades indígenas y desde el Pacto Histórico han señalado que es una decisión para dar representación a los territorios historicamente excluidos.

Otra campaña que también se ha movido alrededor de esa decisión es la de Paloma Valencia. La vencedora de la Gran Consulta por Colombia, que en urnas obtuvo 3,2 millones de votos, está evaluando nombres para su fórmula vicepresidencial. El que más se acerca es el de Juan Daniel Oviedo, aunque la oferta no se ha presentado de manera formal, esto debido a diferencias que deben ser evaluadas entre los integrantes de esa coalición.

Oviedo manifestó al término de una reunión que sostuvieron este martes en casa de Valencia que “la conclusión que se hizo es evaluar esos escenarios y evaluar si se hace una invitación o no. Es claro que la candidata Paloma Valencia también está evaluando otras candidaturas. No se habló de esos otros nombres o personas que están siendo consideradas".

En tanto, Valencia señaló que quiere su carta vicepresidencial sea “diferente” a ella en cuanto a ideales, pues necesita acaparar votos de sectores diferentes para poder competir en forma por las llaves de la Casa de Nariño.

Durante esa misma jornada otros sectores también se movieron. De un lado, Sergio Fajardo anunció que su candidatura y su fórmula vicepresidencial serán anunciadas el próximo 13 de marzo, fecha límite, en la sede central de la Registraduría. Ese mismo día también se tiene prevista la inscripción de Roy Barreras y la ya mencionada Paloma Valencia.

De otro lado, el exministro Mauricio Lizcano se mueve en clave de relaciones y alianzas. Para el exfuncionario del gobierno Petro resulta clave alinear a sectores de centro y por ello invitó tanto a Claudia López como al propio Roy Barreras a adherirse a su campaña.

Según dijo a través de un comunicado, “los resultados del domingo demuestran que Colombia y los colombianos buscan una opción alejada de la izquierda”. En esa línea señaló que pondrá sobre la mesa sus propuestas y su hoja de vida para sacar adelante a Colombia y transformar la vida del “colombiano real”. Allí abrió la opción para el aterrizaje de López y Barreras. Estos no han respondido.

