“No hay decisión oficial”: Oviedo sobre fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo tras los resultados de la Gran Consulta por Colombia el pasado 8 de marzo. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La cita de este martes entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo para abordar la fórmula vicepresidencial de la vencedora de la Gran Consulta por Colombia culminó sin una oferta formal. Así lo hizo saber el exdirector del Dane - la segunda mayor votación de esa coalición- al término de la cita, quien además manifestó que la decisión será anunciada en las próximas 24 horas.

El encuentro desarrollado en la casa de la senadora Valencia al norte de Bogotá inició sobre las 10:00 a. m. y culminó una hora después. En esta, según señaló Oviedo, se trataron puntos que les diferencian a las dos figuras que encabezaron la Gran Consulta por Colombia, razón por la que la invitación aún no ha sido extendida de forma oficial.

Le sugerimos: Paloma Valencia: “yo quiero conquistar a los petristas”

Esta reunión se produce toda vez que el pasado lunes los otros siete integrantes de la coalición invitaron a Valencia a considerar a Oviedo como su posible vicepresidente, en caso de llegar a la Casa de Nariño, luego de haber obtenido 1,2 millones de votos el pasado domingo 8 de marzo. Asimismo pidieron a Oviedo aceptar la oferta, siendo el momento en el que se pactó este nuevo encuentro.

Sin embargo, son varios puntos los que les distancian, iniciando por el proceso de paz. “No hay invitación oficial porque estamos analizando un aspecto fundamental para la construcción de ese aspecto fundamental de principios de sumar entre distintos tanto la candidata Paloma Valencia como yo en segudo lugar en las elecciones de la Gran Consulta por Colombia. Esos principios estuvieron en la discusión de las posiciones alrededor del acuerdo de paz y el propósito. En ese propósito sí tenemos elementos comunes que es posible demostrarle al país en el proyecto de Paloma Valencia como representante del Centro Democrático pueda permitir que el país encuentre caminos comunes en el marco de la diferencia”, dijo Oviedo al cierre de la cita.

Así lo hizo saber el propio Oviedo al término de la cita, quien además manifestó que la decisión será anunciada en las próximas 24 horas. pic.twitter.com/626T66WiaN — El Espectador (@elespectador) March 10, 2026

Otro punto que resaltó Juan Daniel Oviedo fue el de la propia oferta, pues Valencia también tendría una baraja de posibilidades con las que pueda dar impulso a su campaña presidencial. “La conclusión que se hizo es evaluar esos escenarios y evaluar si se hace una invitación o no. Es claro que la candidata Paloma Valencia también está evaluando otras candidaturas. No se habló de esos otros nombres o personas que están siendo consideradas”, dijo.

Dentro de esos puntos de tensión Oviedo señaló que se debe “dejar de revolver temas del pasado que se han estado reabriendo desde hace diez años y vamos a dar un sentido de prioridad para que desde el 7 de agosto del 2026 las prioridades del país sean la seguridad, la formalización de la economía, la resolución de los problemas en salud y tantos problemas que se tocaron en los debates”.

No se pierda: Resultados de la Cámara por Bolívar 2026: conservadores mantienen liderazgo

En el marco de esta conversación el candidato agregó que “si vamos a iniciar cuatro años más revolviendo temas que ya están resueltos en el pasado, que forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad, podría ser perder el tiempo y no satisfacer esa necesidad que implica resolver las necesidades que tienen los habitantes”.

Frente a la Paz Total dijo que hay claridad en los puntos de crítica hacía el gobierno Petro, pero que se deben priorizar asuntos extra. En relación a los rumores que le vinculan con un posible salto a la Alcaldía de Bogotá en las elecciones de 2027 dijo que “no podemos seguir pensando en decisiones oportunistas de carácter electoral. Conquistamos 1,2 millones de votos que quisieron creer en algo y en alguien, en este caso la propuesta de Oviedo”.

Ahora bien, en diálogo con este diario la candidata Paloma Valencia señaló que sintió el respaldo total de todos los miembros de la coalición de la Gran Consulta por Colombia, razón por la que estima que “sumar entre diferentes es posible”. Sobre la vicepresidencia dijo, antes del encuentro con Oviedo, que las conversaciones que “hemos tenido” con Álvaro Uribe sobre vicepresidente no han sido en torno a este o aquel, sino ha sido alrededor de criterios, especialmente sobre cuáles son los criterios que hacen a un buen vicepresidente”.

En esa misma entrevista con El Espectador insistió que para su gobierno quiere una fórmula vicepresidencial “que no sea como yo”. Finalmente dijo que hay “varios nombres en salmuera”, por lo que esa decisión estará siendo tomada dentro de las próximas horas. Eso sí, no reveló ninguna de sus opciones.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.