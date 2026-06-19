Movida Electoral: A 48 horas del llamado a urnas, así se preparan De la Espriella y Cepeda

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputan la Presidencia. Foto: Archivo Particular

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El reloj cuenta los minutos para que se abran las urnas este domingo en el país y los colombianos puedan elegir su nuevo presidente en una segunda vuelta entre Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda; por ello, ambas candidaturas empiezan su despliegue final para conseguir las llaves de la Casa de Nariño.

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El candidato por Defensores de la Patria que logró la victoria de la primera vuelta insiste en su discurso ante los Estados Unidos sobre compra de votos por parte de políticos colombianos.

El último de los señalamientos lo hizo contra la representante del Partido Liberal por el departamento del Magdalena, Kelyn González, y hacia el excongresista Rodrigo Roncallo, que rinde cuentas ante la Jurisdicción Especial para la Paz por haber recibido apoyo financiero del Bloque Norte de las AUC para las elecciones del Congreso en 2006 y 2010.

De la Espriella asegura que ellos “han sido encargados de torcer la democracia a favor de Cepeda en el Magdalena”. En su mensaje compartido desde X, etiquetó al subsecretario de Estado, Christopher Landau.

Durante una entrevista para Noticias RCN, De la Espriella aseguró que existe una “mafia” para la compra de votos, que si bien está focalizada en la región Caribe, “también se está moviendo en Boyacá, donde el gobernador [Carlos Amaya] está metiendo mano. Hoy he entregado la evidencia de cómo el gobernador Amaya está presionando a alcaldes, funcionarios y para ofrecer contratos, buscando votos para el señor Cepeda”, dijo.

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Por su lado, Iván Cepeda comunicó que hará un gran anuncio este viernes sobre las ocho de la mañana; a su vez señaló un presunto hackeo a la entrevista realizada en el podcast de “por la ventana”, que fue eliminado de las redes sociales de los creadores de contenido sin explicación.

“Este hecho no es aislado: hace parte de una estrategia sistemática de ataques digitales y campaña sucia contra nuestro proyecto político en estas elecciones. Buscan manipular la opinión pública”, agregó el candidato.

Tanto Cepeda como De la Espriella tuvieron giras de medios: Cepeda pasó por Noticias Caracol, por “The Juanpis Show” y posteriormente por el formato “Por la ventana”, de influenciadores colombianos. Por su parte, De la Espriella tuvo un último stream en El Tiempo junto a su fórmula, José Manuel Restrepo.

A 48 horas de conocerse cuál de los dos habitará los pasillos de Palacio los próximos cuatro años, De la Espriella pasará estos días en Barranquilla —ciudad donde habita y recibió sus últimas entrevistas—; desde allí votará este domingo en el Colegio La Enseñanza y recibirá los resultados en algún punto de la ciudad.

Aunque Cepeda viajará a esta ciudad este viernes, regresará a la capital del país para votar en el Colegio San Lucas de la localidad de Kennedy.

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