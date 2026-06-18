Gobierno convocará al Congreso a sesiones extraordinarias para discutir Jurisdicción Agraria

Presidente de la República, Gustavo Petro. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El gobierno del presidente Gustavo Petro aseguró este jueves que convocará al Congreso a sesiones extraordinarias entre el 22 de junio y el 10 de julio para discutir la Jurisdicción Agraria y el Ministerio de la Igualdad.

Desde el pasado 22 de abril, la Sala Plena de la Corte Constitucional había Por exhortado al Congreso de la República “para que dé cumplimiento a la mayor brevedad a lo ordenado por el artículo 4 del Acto Legislativo 03 de 2023”, mediante el cual se modificó la Constitución para crear la Jurisdicción Agraria y Rural. Esta reforma prevé la creación de jueces y magistrados especializados para resolver conflictos de tierras y propiedad rural.

Lea: Movida Electoral: las entrevistas y los apoyos internacionales se toman la agenda

Por otra parte, ordenó al Consejo Superior de la Judicatura que “adelante de inmediato todas las actuaciones preparatorias e implemente las medidas necesarias para poner en funcionamiento, de manera gradual y progresiva, los tribunales y juzgados agrarios y rurales a partir del año 2027”. Esto, teniendo en cuenta que “en todo caso su funcionamiento estará sujeto al régimen legal que se adopte en los términos constitucionales y estatutarios”.

Esta ley ordinaria de Jurisdicción Agraria reglamenta el funcionamiento del tribunal creado para resolver, de manera exclusiva y rápida, los conflictos relacionados con la propiedad, posesión, uso y tenencia de la tierra en el campo —tras la aprobación de la ley estatutaria en diciembre de 2025—.

Encuentre a su candidato presidencial aquí, en el Match Electoral de El Espectador

Esta noticia se da luego de un nuevo choque entre el Gobierno y el Congreso, cuando la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, aseguró que existe resistencia para que se de la discusión por parte de algunos sectores, el presidente del Senado, Lidio García, aseguró que falta la decisión de un punto para saber si el proyecto avanza o no.

Lo grave acá es que no se haya abordado la discusión de fondo porque no se le permitió al país conocer las distintas posiciones y realmente lamentamos posiciones que fueron intransigentes y yo lo debo decir, a nosotros nos preocupa que la posición de la presidencia de la Sociedad de Agricultores de Colombia haya sido tan tajante, porque encontramos ahí que no hay espacio para el diálogo y para encontrar una ruta asertiva frente a este proyecto que es tan importante para devolverle la dignidad al campo colombiano”, aseveró la ministra.

Lea: Senado aprobó Ley Jineth Bedoya para capacitar a servidores públicos en violencias de género

Por su parte, García dijo: “Hay una mesa técnica que se decidió ahorita. La mesa técnica la conforman los mismos ponentes de este último debate. Entonces, con dos cambios, que fue el de Aida Quilcué por Aida Avella y el del senador Chacón por Miguel Ángel Pinto, esa mesa técnica tiene que presentar un informe para ponerse de acuerdo en el punto 9 y si están de acuerdo pues ya lo traen mañana y avanza el proyecto. No es cierto que se haya hundido, pero si quieren hunda le recibimos que hunda no hay ningún problema”.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.