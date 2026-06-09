De la Espriella y Cepeda fijaron compromisarios para organizar debate: estos son los nombres

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda con sus fórmulas a la Vicepresidencia: José Manuel Restrepo y Aida Quilcué. Foto: Archivo particular

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La posibilidad de que se realice un debate entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda volvió a ponerse sobre la mesa después de que el candidato de Defensores de la Patria fijara los compromisarios que entablarán el diálogo con los del aspirante del Pacto Histórico. La definición ocurre a menos de dos semanas de la segunda vuelta, pero todavía no hay nada concreto.

Esta sería la primera vez que ambos se midan en un escenario de discusión a profundidad sobre cada una de sus propuestas. Ninguno asistió a debates en la campaña de la primera vuelta y, si bien se habló de la posibilidad de establecer uno que en ese momento incluía a la senadora Paloma Valencia (la candidata del Centro Democrático), nunca hubo acuerdos establecidos para realizarlo.

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Este martes, De la Espriella nombró a su jefe de campaña, Joaquín Gutiérrez Caballero, y el “cerebro” detrás de su campaña, Carlos Suárez, como compromisarios. La semana pasada, Cepeda había hecho lo propio y propuso al representante Gabriel Becerra, una figura clave en su campaña, y a una de sus asesoras más cercanas, Gabriela Parra, para esta misma tarea.

Ese mismo lunes, menos de 24 horas después de la primera vuelta en la que el abogado se impuso con más de 10 millones de votos, el candidato del oficialismo propuso el debate. A través de su cuenta de X, afirmó que “las condiciones para efectuarlo serán acordadas”, pero este fin de semana dio más detalles al respecto, proponiendo que se realizara un único espacio con el apoyo de Noticias Caracol, Noticias RCN y RTVC.

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De la Espriella aseguró estar listo para debatir, pero también solicitó a su contrincante aceptar los resultados de la primera vuelta antes de dar el visto bueno. Además, propuso que ese espacio se realizara con el apoyo de la Revista Semana, pero Cepeda afirmó que no cedería ante “imposiciones” del candidato de Defensores de la Patria.

En diálogo con 6AMW, el abogado también instó a que el debate fuera con la presencia de sus fórmulas vicepresidenciales: José Manuel Restrepo y Aida Quilcué. Incluso, apuntó que había sido él quien había invitado a su contrincante a un espacio similar “desde el año pasado”.

“Ahora sale y pone condiciones y todos los días enreda la pita. Yo no tengo problema, que vaya con papelitos, que lleve asesores, pero es importante que el país escuche los candidatos a la Vicepresidencia”, afirmó.

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Esta será una semana clave para ambas campañas, que buscan una victoria el 21 de junio. A partir del domingo entrará a regir la prohibición de eventos masivos de carácter proselitista y los dos está buscando los votos del centro que llegaron a Sergio Fajardo, Claudia López y Juan Daniel Oviedo.

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