De la Espriella refuerza su presencia en las calles antes de su cierre de campaña

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, durante una salida pública en Barranquilla. EFE/ Ernesto Guzmán Jr. Foto: EFE - Ernesto Guzmán

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La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella sigue apostando por las calles en la recta final de su campaña a la Presidencia. Las encuestas le favorecen, pero el abogado que quiere suceder a Gustavo Petro en la Casa de Nariño ha sido claro al señalar que tener “Humildad y más trabajo”.

Es con esa consigna que desde diferentes puntos del país la campaña sigue optando por hacer una campaña desde las calles. Ya se le vio al candidato en una ceremonia de grados en un colegio de Santa Marta junto a su esposa, Ana Lucía Pineda. En paralelo, su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, acudía a la consagración de la nación al Sagrado Corazón de Jesús en Bogotá. Ambos eventos tuvieron lugar el pasado viernes.

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Pero es que las actividades no cesaron previo al cierre de campaña en Buga. El candidato publicó un video en el que aceptaba un “reto” para demostrar su estado de salud previo a la segunda vuelta presidencial. Los resultados fueron positivos, e incluso, según se deja ver en el video, tuvo lugar para las risas con los médicos.

En tanto, desde Bogotá se desplegaban los principales movimientos. José Manuel Restrepo estuvo en el centro comercial Gran Estación, en Bogotá, donde firmó un compromiso de cuidado de los animales. “El compromiso con darle una importancia a este tema en la gobernanza y la institucionalidad del país. Es el compromiso de cuidar la fauna silvestre con entidades de rehabilitación”, dijo el candidato a la Vicepresidencia.

De forma paralela a ese evento, un grupo de voluntarios de De la Espriella se encontraba en actividades de volanteo en Chía. Allí, según informó el equipo de campaña, por lo menos tres personas atacaron a varios de los voluntarios en hechos en los que una persona resultó herida. Allí las autoridades capturaron a los presuntos agresores.

En horas de la noche esa campaña, además de rechazar esos ataques, tuvo un nuevo evento alrededor de Restrepo. Y es que el candidato, que estuvo la jornada volanteando por la ciudad, se reunió con sectores juveniles y decenas de profesores, a quienes le prometió “reivindicar los méritos a los que estudian”. Esa cita tuvo presencia de figuras como el representante Daniel Briceño del Centro Democrático, así como varios voluntarios de Defensores de la Patria. “El mérito vuelve a ser importante para Colombia”, dijo Restrepo.

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En ese panorama, De la Espriella estuvo cerrando los preparativos finales de su cierre de campaña de este domingo que tendrá lugar en Buga. Una misa de sanación y luego un discurso en ese municipio son los dos eventos con los que el candidato de Defensores de la Patria culminará actos públicos una semana antes de las elecciones de segunda vuelta. El candidato, además, ha celebrado los resultados de las últimas encuestas que le ponen como el más opcionado para llegar a la Casa de Nariño.

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