“Debemos defender las reglas y respetar la voluntad expresada en las urnas”: Efraín Cepeda

Senador de la Republica Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El presidente del Partido Conservador, el senador Efraín Cepeda, envió un mensaje a partidos políticos y candidatos con el fin de respetar los resultados de la segunda vuelta presidencial de próximo 21 de junio. Esto, luego de que el presidente Gustavo Petro asegurara que no reconocería los resultados del preconteo por un presunto fraude electoral, algo que también dijo el candidato Iván Cepeda, aunque después se retractó.

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Además, aseguró que debe existir respeto por las instituciones competentes. “Ese debería ser el primer pacto de cualquier democracia”, afirmó. Y agregó: “Colombia ha construido durante décadas instituciones capaces de enfrentar desafíos como la violencia, el narcotráfico y la criminalidad”.

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Además, dijo que el país dispone de instrumentos de supervisión y vigilancia electoral, y cuenta con observadores nacionales e internacionales que refuerzan las garantías de transparencia para todos los actores políticos.

“Cuando nadie reconoce a los árbitros y cada resultado se cuestiona de antemano, lo que sigue no es más democracia, sino la confrontación. Por eso debemos defender las reglas y respetar la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas”, concluyó.

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Este mensaje llega en medio de varias críticas que se le han hecho al Gobierno, especialmente al presidente Petro, por los constantes choques que ha tenido con la Registraduría, con la Procuraduría, con la Fiscalía e incluso con las altas cortes.

Algo que se ha amplificado en época electoral, donde el jefe de Estado reitera la existencia de un presunto fraude electoral, y por el cuál se ha pedido, desde gobernaciones e instituciones, que exista confianza en el sistema electoral. Incluso, ha sido el registrador Hernán Penagos, quien asegura que con ese mismo sistema electoral el presidente logró llegar a la Casa de Nariño y el nuevo Congreso se aseguró 25 en el Senado y 40 en la Cámara de Representantes.

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