¿Dónde me toca votar el 8 de marzo? Así puede consultar su lugar de votación

Elecciones para los nuevos integrantes del Congreso de la República realizado en Corferias Foto: El Espectador - Luis Ángel

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En cuestión de horas el país asistirá a las urnas para votar por un nuevo Congreso y por las tres consultas presidenciales: Gran Consulta, Consulta de las Soluciones y Frente por la Vida. En este contexto, la Registraduría tiene habilitados sus canales para consultar los puestos y mesas en los que podrá ejercer su derecho al voto.

Son por lo menos dos las vías con las que cuenta para poder consultar dónde y cómo puede votar. La primera es en la página web de la Registraduría en la que debe acceder al portal Elecciones 2026, que lo conducirá a los canales clave para estos comicios, no solo del 8 de marzo, sino también a las del 31 de mayo (primera vuelta presidencial) y 21 de junio (segunda vuelta).

Le sugerimos: Estas son las fechas clave para las consultas que definirán los candidatos de cara a 2026

En esa sección encontrará los bloques en los que podrá consultar lugares de votación para Congreso y consultas; las curules de paz; además de información referente a todas las tarjetas electorales que puede marcar este domingo.

Para hacer esta búsqueda, ingresa a la página de la Registraduría (www.registraduria.gov.co/) y busque el menú “ELECTORAL”. Una vez en este punto podrá ingresar a la opción “Lugar de Votación” y entrará a una plataforma que le pedirá ingresar el número de su documento de identidady hacer la verificación de seguridad para saber su puesto y mesa de votación.

La segunda alternativa la puede encontrar a través de su WhatsApp ingresando a través del chatbot que fue creado por el órgano electoral para facilitar este tipo de consultas. En esta oportunidad el primer paso será ingresar su documento de identidad y en respuesta verá un menú con ocho opciones desplegables.

La primera será, precisamente, el lugar de votación que, una vez seleccionado, podrá conocer de forma inmediata. También tendrá conocimiento de su puesto y mesa de votación, resaltando que para ejercer su derecho al voto tendrá entre las 8:00 a.m. y 4:00 p.m. Superado ese horario ya no podrá votar.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.