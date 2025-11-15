Estas son las fechas clave para las consultas que definirán los candidatos de cara a 2026

Elecciones para definir un candidato único para la presidencia 2026 y el orden de las listas al Congreso que presentará el Pacto Histórico en marzo del 2026. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En los últimos meses del año se comenzarán a mover algunos procesos formales que decidirán qué candidatos podrán mantenerse en la contienda, qué coaliciones lograrán consolidarse y qué aspirantes deberán abandonar la carrera por no cumplir requisitos legales o logísticos.

Le puede interesar: Disputas internas en centroderecha ponen a tambalear la “unidad” contra el petrismo en 2026

En el plano legislativo, el cierre del año es crucial. Desde el 8 de noviembre hasta el 8 de diciembre estarán abiertas las inscripciones de listas al Senado y la Cámara. Las modificaciones a esas listas podrán realizarse del 9 al 15 de diciembre, y el 8 de febrero de 2026 vencerá el plazo para revocar candidaturas inhabilitadas por decisión del CNE.

Las elecciones al Congreso tendrán lugar el 8 de marzo de 2026, una fecha que además coincide con las consultas interpartidistas para escoger candidatos presidenciales.

Para estas consultas, los partidos deberán haber informado su intención de participar antes del 8 de diciembre de 2025 y los precandidatos que vayan a estas consultas podrán inscribirse hasta el 6 de febrero de 2026.

Le puede interesar: Así se mueven Cepeda y Corcho para destrabar personería del Pacto: se fueron contra el CNE

Inicio de campañas presidenciales

El 31 de enero de 2026 inicia formalmente la campaña presidencial. Ese mismo día se abre la inscripción de candidaturas respaldadas por partidos y por grupos que logren certificación de firmas. También empieza a aplicarse la ley de garantías para comicios presidenciales.

El 13 de marzo de 2026 marcará el cierre de inscripciones para candidatos presidenciales avalados por partidos o por firmas. Apenas tres días después, entre el 16 y el 20 de marzo, habrá una ventana corta de reapertura exclusiva para quienes ganen consultas interpartidistas o necesiten ajustar su fórmula presidencial. Este mecanismo es clave, porque muchos partidos suelen redefinir alianzas tras los resultados legislativos.

Otro punto decisivo será el 30 de abril de 2026, fecha tope para reemplazar candidaturas que hayan sido revocadas por inhabilidades o por razones constitucionales. Este proceso es vigilado por el CNE e incluye restricciones como haber ocupado ciertos cargos públicos en el año previo a la elección.

El tramo final del calendario llega con las votaciones de la primera vuelta presidencial el 31 de mayo de 2026 y, si ninguno supera el 50 % de los votos válidos, habrá una segunda el 21 de junio de 2026.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.