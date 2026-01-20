¿En qué va el intento por lograr una tercera consulta entre aspirantes del centro político?

Claudia López hizo un llamado a Cristo y a Fajardo para contemplar la posibilidad de ir juntos a una consulta interpartidista. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio del panorama electoral, con consultas consolidadas en la izquierda y en la derecha, el centro político del país aún no parece mostrar unidad. Si embargo se empiezan a mover las fichas para lograr una consulta de centro.

Le puede interesar: “Por qué votar por…”: así puede presentar sus propuestas si aspira al Congreso

Por ahora los dos voceros más importantes de esta iniciativa son el exministro Juan Fernando Cristo y la exalcaldesa Claudia López. Tanto Cristo, como López han manifestado este mecanismo como uno necesario dentro de la contienda electoral.

La más reciente de las movidas sobre este asunto la tuvo la exalcaldesa de Bogotá, quién manifestó que sería un error que las y los colombianos solamente puedan elegir entre los extremos. Por esta razón invitó a Juan Fernando Cristo y a Sergio Fajardo a participar en una consulta de centro el próximo 8 de marzo. “Espero que Sergio cambie de opinión y acepte venir a esta consulta. En todo caso creo que debemos hacer la consulta con él o sin él”, susto López.

“He invitado a esa propuesta a Juan Fernando Cristo, a Maurice Armitage y a Sergio Fajardo. Personas que hemos gobernado con decencia, sin corrupción y logrando los resultados que nos propusimos para la gente. Espero que Sergio cambie de opinión y acepte venir a la consulta, pero… pic.twitter.com/ac6LvCb2Gj — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) January 20, 2026

Por su parte, Cristo, a pesar de no haber dicho públicamente que se uniría a esta consulta, si ha reposteado contenidos de la candidata en los que se menciona esta posibilidad de unión y habló con ella vía telefónica sobre el tema el pasado lunes. Además, el exministro se ha manifestado respecto a la “necesidad de que una consulta no se limite a la izquierda, sino que convoque también a liberales, socialdemócratas y sectores alternativos”.

En cuanto a Sergio Fajardo, quien anunció hace poco más de un mes que no contempla la posibilidad de participar en ninguna consulta interpartidista, aún no se ha obtenido una respuesta oficial.

Lea: Quedó en firme recorte salarial de congresistas: desde julio no recibirán prima de servicios

Por su parte, otros invitados por López, como el candidato y exalcalde de Cali, Maurice Armitage (quien también estuvo en la llamada con Cristo), denegaron la propuesta argumentando que su intención “es participar como candidato en la primera vuelta presidencial”.

Estimada @ClaudiaLopez: gracias por haberme tenido en cuenta para la consulta que estás proponiéndole al país. Tal y como te lo dije por teléfono, mi intención es participar como candidato en la primera vuelta presidencial. Les deseo muchos éxitos el próximo 8 de marzo. — Maurice Armitage (@MauriceArmitage) January 20, 2026

Así las cosas, a pesar de los intentos, hasta el momento el centro político no logra llegar a un acuerdo para unir fuerzas. A pesar de que suenan nombres como el de Clara López y el de Mauricio Lizcano para adherirse a esta posible consulta, aún no hay luz verde, y de haberla, debería anunciarse antes del 6 de febrero para que quienes no notificaron sobre su participación en consultas a la Registraduría lo hagan antes de que se acabe el plazo.

👀 Bueno, y ahora sí empezamos en forma la época electoral y sabemos que las oleadas de información nos pueden confundir, así que pensamos en crear un boletín en el que les vamos a resumir lo que pasa semana a semana. Alianzas, consultas, propuestas y demás lo podrán encontrar en su correo electrónico. Si quieren inscribirse para recibir toda la actualidad de la campaña electoral, pueden ingresar a este enlace.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👀Si quiere saber más sobre las movidas detrás de las elecciones de 2026 y lo que se juega el país en los próximos comicios, entre aquí

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.