Pacto Histórico, Cambio Radical y Comunes no votarán consultas: otros partidos se suman

Gabriel Becerra, directivo del Pacto Histórico y Germán Córdoba, director de Cambio Radical. Foto: El Espectador

La disputa política alrededor de las consultas de marzo se sigue endureciendo toda vez que un nuevo grupo de partidos anunció que no respaldarán esta contienda presidencial e invitaron a sus militantes a no votarlas. Cerca de 10 partidos se desmarcaron de esas votaciones que depurarán el tarjetón presidencial el próximo 8 de marzo.

El primer bloque de esas bancadas fue el compuesto por el Pacto Histórico y la Colombia Humana, ambos ligados al oficialismo que aludiendo a una decisión arbitraria del Consejo Nacional Electoral (CNE) al no permitir la participación de Iván Cepeda en estas consultas, invitaron a su militancia a no solicitar el tarjetón presidencial de consultas.

Según afirmó el representante Gabriel Becerra, uno de los miembros directivos del Pacto, “no vamos a participar en la consulta y ese es un derecho legítimo que ejercemos, no porque seamos sectarios, no porque no queramos la unidad, sino porque ante la exclusión tenemos el derecho a participar con nuestra propia consulta, que es eligiendo a nuestros senadores y a nuestros representantes a la Cámara”.

Esa decisión se suma al anuncio que ya había adoptado, precisamente Iván Cepeda al momento de la exclusión de esta contienda, quien anunció que no votaría y en diferentes tarimas pidió a sus seguidores solamente acompañar votaciones para Senado y Cámara de las listas del Pacto. Además, otro que también se desmarcó de las consultas fue el presidente Gustavo Petro, quien también cuestionó el fallo del CNE contra su candidato a principio de febrero.

Una decisión similar fue adoptada por el partido Comunes. Esa colectividad se encuentra fragmentado, e incluso, de sus congresistas en activo tan solo tres de ellos se encuentran en búsqueda de la reelección. Además, es de señalar que precisamente esta colectividad es la que está cobijando las listas de Fuerza Ciudadana al Congreso. En esa línea, y argumentando la falta de participación de candidatos en la izquierda, también declinaron participar en esas consultas.

“Una consulta presidencial no puede convertirse en un escenario de exclusión para sectores que representan opciones reales de transformación en el país”, remarcaron en su comunicado. Además, esta colectividad también señaló como “arbitraria” la exclusión de Cepeda -a quien sin embargo no mencionan en su comunicación- y mostraron un respaldo a su candidata al Senado, Sandra Ramírez.

#COMUNICADO



No participaremos en la consulta presidencial del 8 de marzo. Seguimos firmes en la defensa de la paz y los derechos del pueblo.



Este 8 de marzo vota Senado Número 3: @SandraComunes, en la coalición Fuerza Ciudadana. Unidad, organización y lucha.#LaFuerzaQueNosUne… pic.twitter.com/a5a4uGYLTG — Partido COMUNES 🌹 (@ComunesCoL) February 18, 2026

Pero esas decisiones también se tomaron en los sectores de derecha. Cambio Radical también ha adoptado posturas alrededor de las consultas, siendo, de forma inicial, el partido que interpuso un recurso para que los tarjetones de consulta no sean entregados de forma conjunta con los de Senado y/o Cámara. Esa medida fue adoptada por la Registraduría.

“Cambio Radical solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral la adopción de medidas inmediatas que garanticen la imparcialidad del proceso electoral del próximo 8 de marzo, en especial para proteger los derechos de los partidos políticos que no participarán en las consultas interpartidistas, como es el caso de esta colectividad”, señalaron a finales de diciembre.

Sin embargo, desde el partido Salvación Nacional ha ido más allá con una campaña en la que han insistido a sus militantes y los sectores cercanos a la campaña de Abelardo de la Espriella en no votar esas consultas. Ese partido sostiene que debe ser su candidato quien haga frente a Iván Cepeda en la primera y segunda vuelta presidencial.

Finalmente, el escenario político también ha dejado a otros grupos políticos a la deriva. Ese es el caso, especialmente, de los principales partidos tradicionales.

