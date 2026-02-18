¿Cuántas personas pueden votar en las elecciones?: este será el censo electoral de 2026

Elecciones del 26 de octubre en Colombia con motivo de consultas internas de los partidos. Foto: Óscar Pérez

La Registraduría ultima detalles para lo que será la primera jornada a en las urnas a nivel nacional que se desarrollará el próximo 8 de marzo, cuando el país vote por la conformación del nuevo Congreso y las consultas de carácter presidencial. En esa línea, el organismo electoral presentó la cifra oficial del censo para las personas habilitadas para votar en estos comicios.

El ente a la cabeza de Hernán Penagos estimó que para estas elecciones del 2026 han sido habilitadas 41.287.084 personas, de las cuales, 1.250.846 podrán ejercer su derecho al voto a nivel internacional. El despliegue operativo ya inició y será precisamente esa la cifra de tarjetones electorales que sean impresos para todo este proceso.

Ese material electoral que ya se encuentra en producción, fue mandado a imprimir desde el pasado 7 de febrero y comprende tarjetones para las consultas presidenciales, que es clave señalarán, estarán agrupadas en una única ficha; el Senado y las diferentes Cámaras.

Según estas cifras, 21.236.349 son mujeres y 20.050.735 son hombres. Además, el despliegue operativo también contempla 13.746 puestos de votación, en los que se habilitarán 125.259 mesas en total. Además, habrá 6.011 puestos de votación en el área urbana y 7.482 en el área rural. El restante estarán en embajadas y consultados.

Este panorama sobre la ubicación de los puestos y mesas de votación sufrirá algunas modificaciones que serán evaluadas en los próximos días en atención a la crisis invernal por la que atraviesa el departamento de Córdoba y otros municipios de la Costa Caribe. Según señaló el registrador Penagos, habrá una reunión con el gobernador Erasmo Zuleta en el que se evaluarán medidas para evitar la alteración de esa jornada del 8 de marzo.

“En este momento no se ha suspendido ninguna elección relacionada con esta tragedia en el departamento de Córdoba en ningún municipio ni en ningún puesto de votación”, señaló el registrador. Además, remarcó que “tenemos 120 puestos de votación afectados o con riesgo de afectaciones (...) Los puestos de votación los tenemos muy referenciados. El próximo jueves estaremos en Montería en una reunión con el gobernador, el alcalde de Montería y alcaldes de municipios para ir viendo la incidencia de esos puestos de votación”.

También, a pesar de las alertas emitidas por posible constreñimiento al elector por parte de grupos al margen de la ley que querrían tener injerencia en estos comicios, también se estipuló que para las votaciones de representantes a la Cámara por las denominadas curules Citrep (de las víctimas del conflicto), habrá un censo de 1.438.986 personas, de las cuales 676.538 son mujeres y 762.448 son hombres, quienes podrán sufragar en 5.042 mesas, distribuidas en 2.109 puestos de votación de 19 departamentos y 168 municipios que conforman estas circunscripciones.

Por departamentos, Bogotá cuenta con la mayor cifra de posibles sufragantes con 6.101.479 personas registradas; le sigue Antioquia con 5.404.926 posibles votantes; Valle del Cauca con 3.800.777; 2.288.130 en Cundinamarca; y 2.133.135 en el departamento de Atlántico.

