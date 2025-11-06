Logo El Espectador
Política
Elecciones 2026

Favorabilidad de Petro en reciente encuesta desató debate en izquierda y derecha

A menos de un año de finalizar su mandato, el presidente Gustavo Petro apareció con un 44 % de favorabilidad en la reciente encuesta Polimétrica de Cifras y Conceptos. El mandatario y otros sectores se refirieron a los datos que sacudieron el panorama electoral.

Redacción Política
06 de noviembre de 2025 - 05:06 p. m.
Durante sus declaraciones de la cancelación de su visa y el llamado a la constituyente, acto realizado en la Plaza de Bolívar
Durante sus declaraciones de la cancelación de su visa y el llamado a la constituyente, acto realizado en la Plaza de Bolívar
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
Los resultados del estudio mostraron que el 44 % de los colombianos valora positivamente la gestión del jefe de Estado, mientras que el 50 % mantiene una opinión desfavorable y un 6 % prefirió no pronunciarse. Cabe mencionar que esta encuesta fue aplicada en una muestra representativa de 3.361 participantes, en 54 municipios.

Como era de esperarse, el presidente Petro no tardó en reaccionar a través de sus redes sociales, destacando el incremento en la percepción positiva y atribuyéndolo a la aceptación de las reformas impulsadas por su Gobierno.

En su mensaje, el mandatario escribió: “Finalizando mi mandato con un 44 % de opinión favorable, según la encuesta de Cesar, que coincide con la de Celag, y con la nauseabunda campaña sistemática de los dueños de los medios de comunicación por destruir mi imagen, debo decir que estamos muy bien. Que el pueblo acogió nuestras reformas”.

El estudio de Cifras y Conceptos incluyó además preguntas sobre el comportamiento electoral de los ciudadanos en 2022: el 42 % afirmó haber votado por Petro, el 26 % apoyó a Rodolfo Hernández, el 21 % optó por el voto en blanco y el 11 % se abstuvo.

Otro aspecto abordado fue la percepción frente a la inclusión del presidente en la Lista Clinton por presuntos vínculos con el narcotráfico. El 49 % de los encuestados dijo estar de acuerdo con la medida del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el 40 % en desacuerdo y el 11 % sin opinión definida.

En paralelo, el mandatario aprovechó para traer a colación los resultados un estudio elaborado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag Data), el cual también situaba la favorabilidad de Petro en 44,3 %, un aumento de más de cuatro puntos respecto a febrero de 2025.

Sin embargo, a raíz de esta encuesta de Celag, surgieron varias dudas, pues la entidad no cuenta con un documento completo donde se detalle la ficha técnica ni la metodología implementada, así como tampoco muestra el informe en su página oficial.

Además, dichos resultados habrían sido publicados en medio de la Ley 2494 de 2025, que prohibía la realización de encuestas para cargos de elección popular en Colombia hasta antes de noviembre de este año, por lo que la misma entidad aclaró que: “no ha realizado estimaciones de voto, identidad partidista, simpatía y/o imagen de candidatos a futuros procesos electivos en Colombia”.

No obstante, el mandatario colombiano y demás simpatizantes del Gobierno, replicaron los resultados de este sondeo, el cual carece de especificaciones, entre ellas el número de la muestra representativa.

La encuesta de Cifras y Conceptos es, por el momento, la única con una metodología y resultados oficiales tras la veda, los cuales confirman un repunte moderado, pero significativo en la imagen del mandatario, quien encara la recta final de su administración apelando a la continuidad de sus reformas sociales.

Figuras políticas se pronunciaron frente a los resultados en la encuesta de favorabilidad de Petro

Camilo Romero, precandidato presidencial, mostró su respaldo al presidente Petro, a través de un trino escribió: “¡Lo hemos dicho: Vamos Pa’lante!”.

La congresista Mafe Carrascal, expresó: ¡Pa’lante, presidente!

La senadora Sandra Ramírez, también mostró su respaldo al presidente: “Este Gobierno ha funcionado y mejor que otros”.

No obstante, otras figuras de oposición, como la precandidata Vicky Dávila, mostraron su rechazo, desde su cuenta de X escribió: “El ‘PETROSANTISMO’ no puede apoderarse de COLOMBIA en las elecciones presidenciales de 2026. La razón, toda esta tragedia empezó con Juan Manuel Santos, su proceso de La Habana con las Farc, el robo del plebiscito y su apoyo a Petro para que llegara al poder. Tenemos que recuperar a Colombia de las garras de Petro y de Santos”.

Por Redacción Política

Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 4 minutos
Por J M Santos una derecha civilista y decente Gustavo Petro llegó a la presidencia. Para los progresistas es "casi" un milagro que Petro sea presidente. Y los buenos resultados están a la vista: el Modelo Neo-keynesiano dando excelentes resultados. Hasta uno que es de centro-izquierda se aterra del excelente manejo económico de este gobierno: Agro, Turismo, control a la inflación, pago cumplido a deuda externa, baja en desempleo, Inversión extrajera creciendo, exportaciones, inversión social...
