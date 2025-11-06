Favorabilidad de Petro en reciente encuesta desató debate en izquierda y derecha

Durante sus declaraciones de la cancelación de su visa y el llamado a la constituyente, acto realizado en la Plaza de Bolívar Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Los resultados del estudio mostraron que el 44 % de los colombianos valora positivamente la gestión del jefe de Estado, mientras que el 50 % mantiene una opinión desfavorable y un 6 % prefirió no pronunciarse. Cabe mencionar que esta encuesta fue aplicada en una muestra representativa de 3.361 participantes, en 54 municipios.

Como era de esperarse, el presidente Petro no tardó en reaccionar a través de sus redes sociales, destacando el incremento en la percepción positiva y atribuyéndolo a la aceptación de las reformas impulsadas por su Gobierno.

En su mensaje, el mandatario escribió: “Finalizando mi mandato con un 44 % de opinión favorable, según la encuesta de Cesar, que coincide con la de Celag, y con la nauseabunda campaña sistemática de los dueños de los medios de comunicación por destruir mi imagen, debo decir que estamos muy bien. Que el pueblo acogió nuestras reformas”.

Finalizando mi mandato con un 44% de opinión favorable según la encuesta de Cesar, que coincide con la de Celag, y con la nauseabundo campaña sistemática de los dueños de los medios de comunicación por destruir mi imagen, debo decir que estamos muy bien. Que el pueblo acogió… https://t.co/JRLCPkdts5 — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 6, 2025

El estudio de Cifras y Conceptos incluyó además preguntas sobre el comportamiento electoral de los ciudadanos en 2022: el 42 % afirmó haber votado por Petro, el 26 % apoyó a Rodolfo Hernández, el 21 % optó por el voto en blanco y el 11 % se abstuvo.

Otro aspecto abordado fue la percepción frente a la inclusión del presidente en la Lista Clinton por presuntos vínculos con el narcotráfico. El 49 % de los encuestados dijo estar de acuerdo con la medida del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el 40 % en desacuerdo y el 11 % sin opinión definida.

En paralelo, el mandatario aprovechó para traer a colación los resultados un estudio elaborado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag Data), el cual también situaba la favorabilidad de Petro en 44,3 %, un aumento de más de cuatro puntos respecto a febrero de 2025.

🇨🇴🔥 ÚLTIMA ENCUESTA SOBRE COLOMBIA



👍🏼 En su último año de gestión, la imagen positiva del presidente @petrogustavo es del 44,3%.



🇨🇴 La evaluación de gestión del país es positiva en un 48,8%.



💰 En economía mejora aún más, el 49,2% de las y los colombianos consideran que fue… pic.twitter.com/nvb3NB5hLm — CELAG DATA (@CELAGeopolitica) October 16, 2025

Sin embargo, a raíz de esta encuesta de Celag, surgieron varias dudas, pues la entidad no cuenta con un documento completo donde se detalle la ficha técnica ni la metodología implementada, así como tampoco muestra el informe en su página oficial.

Además, dichos resultados habrían sido publicados en medio de la Ley 2494 de 2025, que prohibía la realización de encuestas para cargos de elección popular en Colombia hasta antes de noviembre de este año, por lo que la misma entidad aclaró que: “no ha realizado estimaciones de voto, identidad partidista, simpatía y/o imagen de candidatos a futuros procesos electivos en Colombia”.

En cumplimiento con la Ley 2494/2025 que prohíbe ‘la realización y divulgación de encuestas para cargos de elección popular y de opinión política en Colombia’, CELAG DATA no ha realizado estimaciones de voto, identidad partidista, simpatía y/o imagen de candidatos a futuros… — CELAG DATA (@CELAGeopolitica) October 16, 2025

No obstante, el mandatario colombiano y demás simpatizantes del Gobierno, replicaron los resultados de este sondeo, el cual carece de especificaciones, entre ellas el número de la muestra representativa.

La encuesta de Cifras y Conceptos es, por el momento, la única con una metodología y resultados oficiales tras la veda, los cuales confirman un repunte moderado, pero significativo en la imagen del mandatario, quien encara la recta final de su administración apelando a la continuidad de sus reformas sociales.

Figuras políticas se pronunciaron frente a los resultados en la encuesta de favorabilidad de Petro

Camilo Romero, precandidato presidencial, mostró su respaldo al presidente Petro, a través de un trino escribió: “¡Lo hemos dicho: Vamos Pa’lante!”.

¡Lo hemos dicho: Vamos Pa’lante! ✊🏽🇨🇴 — Camilo Romero (@CamiloRomero) November 6, 2025

La congresista Mafe Carrascal, expresó: ¡Pa’lante, presidente!

¡Pa’lante, presidente! — Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) November 6, 2025

La senadora Sandra Ramírez, también mostró su respaldo al presidente: “Este Gobierno ha funcionado y mejor que otros”.

La imagen favorable del presidente @petrogustavo según la más reciente encuesta de @cifrasyconcepto es del 44%, esto ha ocasionado que la derecha convulsione y empiece con los ataques bajos.



No señores, acepten la realidad. Este Gobierno ha funcionado y mejor que otros. pic.twitter.com/BWDoua8erb — Sandra Ramírez (@SandraComunes) November 6, 2025

No obstante, otras figuras de oposición, como la precandidata Vicky Dávila, mostraron su rechazo, desde su cuenta de X escribió: “El ‘PETROSANTISMO’ no puede apoderarse de COLOMBIA en las elecciones presidenciales de 2026. La razón, toda esta tragedia empezó con Juan Manuel Santos, su proceso de La Habana con las Farc, el robo del plebiscito y su apoyo a Petro para que llegara al poder. Tenemos que recuperar a Colombia de las garras de Petro y de Santos”.

El ‘PETROSANTISMO’ no puede apoderarse de COLOMBIA en las elecciones presidenciales de 2026. La razón, toda esta tragedia empezó con Juan Manuel Santos, su proceso de La Habana con las Farc, el robo del plebiscito y su apoyo a Petro para que llegara al poder. Tenemos que… https://t.co/RF5uDAzvrV — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) November 6, 2025

