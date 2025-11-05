Este es el calendario de elecciones atípicas que habrá en Colombia en noviembre

En noviembre habrá procesos electorales en Villeta (Cundinamarca), Paz de Ariporo (Casanare) y Magdalena. Foto: Registraduría

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Registraduría prepara tres elecciones atípicas que organizará durante noviembre. Se trata de la elección de alcalde en Villeta (Cundinamarca), de gobernador en Magdalena y un referendo derogatorio en Paz de Ariporo (Casanare).

La primera de las tres será la de Villeta el próximo domingo, 9 de noviembre. Los habitantes del municipio elegirán a su nuevo alcalde, luego de que el Consejo de Estado tumbara la elección de Yosimar Reyes. Lo anterior, porque el ahora exalcalde suscribió un contrato por COP 18 millones con una institución pública dentro de las fechas en la que regía la ley de garantías, lo que inhabilitaba para ser candidato.

Puede leer: Triunvirato del caso Petro en Comisión de Acusaciones realizó inspección en el CNE

La Registraduría señaló que hay un censo electoral de 25.202 personas (12.496 mujeres y 12.706 hombres) que podrán acudir a 70 mesas en diez puestos de votación, con 511 jurados.

Luego, el 23 de noviembre, será la elección del nuevo gobernador de Magdalena, después de que el Consejo de Estado destituyera en mayo pasado a Rafael Martínez por doble militancia. En su momento, el alto tribunal consideró que el mandatario –aliado de Carlos Caicedo– incurrió en dicha falta durante un acto realizado el 21 de septiembre de 2023 en la Villa Olímpica de la ciudad de Santa Marta, a favor de María Charris y Miguelina Pacheco, candidatas por el Partido de la U a la Asamblea de Magdalena y el Concejo de Santa Marta, respectivamente.

También: Partidos discuten alianza y cómo depurar nombres de cara a las elecciones de 2026

En ese encuentro político, Martínez habría dado el aval a ambas aspirantes, que no estaban bajo la bandera que lo llevó a él a la gobernación. “Con su actuación, (el exgobernador) contravino la lealtad y disciplina que le era exigible a favor de los aspirantes inscritos por Fuerza Ciudadana al Concejo de Santa Marta y a la Asamblea del departamento del Magdalena”, explicó el Consejo de Estado.

En total, hay más de un millón de habilitados para votar en 389 puestos con 2.924 mesas. Podrán elegir entre cinco personas. Una de ellas es Margarita Guerra, la candidata de la coalición Fuerza Ciudadana (Partido Ecologista Colombiano y Comunes), lo que implica que es la carta del grupo político de Carlos Caicedo, que busca mantener el control sobre el departamento de la Región Caribe.

Le puede interesar: Iván Cepeda anunció oficialmente la conformación del Frente Amplio para 2026

También se cuenta a Rafael Noya, exdiputado del mismo movimiento político de Caicedo que intenta consolidarse como una opción alternativa; Luis Santana, avalado por Dignidad y Compromiso; Raúl Antonio Carbono del Partido Demócrata Colombiano, y Miguel Martínez con el apoyo de la coalición de Alianza Democrática Amplia (ADA), Liga de Gobernantes Anticorrupción y Colombia Justa Libres.

Finalmente, el 30 de noviembre se realizará un referendo derogatorio del acuerdo 500.02-023 de 2022 del Concejo de Paz de Ariporo (Casanare) sobre el alumbrado público. En este municipio, el más extenso del departamento, podrán votar 28.360 personas.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.