“Es una instrucción impartida por décadas”: Registrador responde a nueva acusación de Petro

Registrador Hernán Penagos con tarjetón electoral. Foto: Registraduría

El registrador nacional, Hernán Penagos, volvió a salir al paso de los comentarios del presidente Gustavo Petro, quien acusó un posible fraude en los procedimientos que aplicará el órgano electoral para el registro de los votos en los formularios E-14 en las elecciones del próximo 8 de marzo.

Y es que el mandatario nacional ha puesto a la Registraduría en el blanco de numerosos señalamientos, llegando incluso a estimar una falta de garantías desde esta entidad, a raíz de los anuncios realizados para los comicios de este año, tanto en las consultas presidenciales y elecciones al Congreso, ambas a desarrollarse en menos de tres semanas, así como las justas de primera y segunda vuelta para la Presidencia.

En su más reciente acusación Petro señaló que “dejar casillas en blanco en los formularios, donde se deben poner es la letra X, es una invitación total al fraude, después de contados los votos en mesas”. Su comentario llega a raíz del anuncio realizado por Penagos sobre este proceso que “se ha hecho por ´décadas" y que tiene como fin facilitar la digitalización y contabilización de los votos.

Y aunque sobre esta controversia dijo inicialmente que “Hace cuatro años esos E-14 donde no obtenían votos se llenaban de equis y tachones. Eso generó serias dificultades en la digitalización, en la transmisión y en el escrutinio“, el funcionario se refirió nuevamente a este caso.

Dejar casillas en blanco en los formularios, donde se deben poner es la letra X, es una invitación total al fraude, después de contados los votos en mesas. https://t.co/CYM64IMqRa — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 16, 2026

En ese sentido, indicó que para la jornada electoral de hace cuatro años en los comicios al Congreso se generaron dificultades para la transmisión de los resultados, la digitalización de las actas electorales y para el escrutinio final que hacen los jueces. Citando el caso, mostró algunas actas en las que incluso se podrían llegar a perder votos.

"Contamos con todos los mecanismos de control. Las actas electorales (formularios E-14) de más de 125.000 mesas de votación se publicarán para consulta de todos los ciudadanos. Además, la Unión Europea acompaña el proceso con una veeduría seria y confiable, participando en los componentes y pruebas técnicas”, dijo.

También dijo que todas las jornadas electorales serán respaldadas por un importante número de testigos y observadores electorales tanto de índole nacional como internacional. Además, los partidos también podrían tener a sus observadores en las mesas, cifra que podría llegar a escalar a más de cinco millones de testigos, pero que deben ser presentados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

