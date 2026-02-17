Presidente Petro pide a embajada ayudar a congresista cuyo hijo fue retenido por ICE

Ángela Vergara habló de retención de su hijo por ICE. Foto: @AMVergaraG

El presidente Gustavo Petro se refirió este martes al caso de retención del hijo de Ángela Vergara, congresista colombiana, por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés. Según el jefe de Estado, la embajada colombiana en Washington, en cabeza de Daniel García-Peña, debe actuar.

“No importa la paradoja, la embajada de Colombia en EEUU debe ayudar al hijo de esta congresista colombiana a recuperar a su hijo”, aseguró Petro en su cuenta de X. El mensaje citó un video en el que se cuestiona a la representante a la Cámara por haber apoyado a Donald Trump.

No importa la paradoja, la embajada de Colombia en EEUU debe ayudar al hijo de esta congresista colombiana a recuperar a su hijo. pic.twitter.com/1qZOsvcsWz — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 17, 2026

La congresista Vergara, quien es representante a la Cámara por Bolívar, denunció a través de sus redes y las de su partido, el Conservador, que su hijo lleva más de dos semanas en condición de retenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Según explicó, su hijo está “encarcelado y encadenado en condiciones inhumanas; es una persona que estaba a la espera de la resolución de su situación legal, pero tenía su permiso de trabajo y seguro social”. Por esta razón, explicó, él ha tenido condiciones de salud adversas.

En su video, Vergara pidió ayuda de la administración Petro. “Alzo la voz desde lo humano por las familias que sufren sin ayuda; por colombianos que hoy son tratados como delincuentes sin serlo. Hombres y mujeres que llevan meses privados de la libertad, esperando un vuelo para regresar a casa o una intervención del Estado colombiano que les devuelva la esperanza”, dijo.

Sobre Trump, la representante señaló en un trino que es falso que sea fundadora o integrante de “Latinas por Trump”. Además, aclaró que “defender la ley nunca ha sido defender abusos. Siempre he exigido debido proceso y trato humano para los colombianos, dentro y fuera del país. Denunciar una injusticia no es hipocresía; es coherencia y es dignidad”.

Según información del Proyecto de Datos de Deportación, que recopila datos de ICE en Estados Unidos, hasta mediados de octubre de 2025 se habían contabilizado al menos 6.800 personas de nacionalidad colombiana retenidas por ese organismo. Eso se traduce en que la cifra podría estar más alta por los dos meses finales de ese año y los más de 45 días que lleva este 2026.

Tras el mensaje del presidente, se espera que la Cancillería y la Embajada de Colombia en Estados Unidos expliquen el proceso a seguir en este caso.

