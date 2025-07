Estos son los contratos que le falta adjudicar a Registraduría para las elecciones

El registrador Hernán Penagos durante la jornada de información sobre los Consejos de Juventud este 16 de julio. Foto: Registraduría

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este miércoles, durante una jornada de información sobre las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud (CNJ), el registrador nacional, Hernán Penagos, anunció que ya está asegurado el presupuesto para este proceso electoral, que tendrá un costo de $140 mil millones y cuya organización hace parte del billonario contrato que la semana pasada fue adjudicado a la unión temporal que incluye a Thomas Greg and Sons.

Penagos señaló que aún restan dos procesos clave dentro de la contratación para las elecciones: por un lado, la consolidación y divulgación de resultados, que corresponde a la etapa posterior al preconteo y tiene un valor de $41 mil millones; y por otro, el proceso de auditorías y verificación de ciberseguridad, que costaría $25 mil millones. Ambos se adelantarán en las próximas semanas.

Le recomendamos: Van más de 20 citas de la izquierda para intentar cumplir la orden de Petro de unidad

“Son procesos que vamos a finiquitar muy bien”, aseguró el registrador. “Las auditorías son una herramienta fundamental no solo para garantizar transparencia, sino para que las organizaciones políticas y la ciudadanía puedan conocer cómo se están ejecutando todos los componentes del proceso”, subrayó.

Como lo contó El Espectador en su edición dominicial, fuentes al interior de Indra le confirmaron a este diario que, por ahora, la empresa tiene previsto participar en la licitación del contrato de divulgación de resultados. No obstante, algunos altos directivos han considerado la posibilidad de retirarse de los procesos electorales en Colombia, debido a la circulación de informaciones falsas y al ambiente político tenso. Según explicaron, este tipo de situaciones representa un riesgo reputacional que no compensa el valor del contrato, que no supera los $100 mil millones, frente a los ingresos anuales de la compañía, que superan los $800 mil millones.

En 2022, el contrato de divulgación se le otorgó a Indra y tuvo un valor de $34 mil millones. La auditoría estuvo a cargo de JAHV McGregor, con un contrato de $11 mil millones.

Le sugerimos: “No hay ley que se pueda oponer a la voluntad del pueblo”: Petro alista otro remezón

Penagos también explicó los mecanismos que se implementarán para garantizar la transparencia y la vigilancia ciudadana en cada etapa de la votación.

Entre las medidas que destacó está la publicación digital de las actas E-14. “Vamos a digitalizar y publicar todas las E-14 para que cualquier ciudadano pueda comparar. No se trata solamente de garantizar el derecho al voto, sino también el derecho al voto libre”, afirmó Penagos.

El registrador nacional, Hernán Penagos, anunció que se publicarán y digitalizarán todas las actas electorales de las elecciones de 2026 y aseguró que presupuesto para las elecciones de Consejos de Juventud está autorizado. pic.twitter.com/x4Et7DWrDY — María José Barrios F. (@mariabarriosf) July 16, 2025

El registrador detalló el proceso de escrutinio electoral, desde el preconteo —que ofrece resultados preliminares—, pasando por conteo manual por parte de los jurados de votación, hasta la validación final que hacen los jueces y notarios del país. Aseguró que estos tres niveles de verificación garantizan la integridad de los resultados y recordó que las actas de escrutinio son los documentos jurídicos que utiliza, por ejemplo, el Consejo de Estado cuando estudia demandas de nulidad electoral, y no el preconteo (cuyo software ha manejado Thomas Greg).

Le podría interesar: ¿Ruptura total con Márquez? Petro le lanza dardos e izquierda no la busca para dialogar

Penagos recordó que se incorporará biometría facial y dactilar para los comicios. También señaló que han sostenido reuniones con organizaciones nacionales e internacionales de observación electoral y con el cuerpo diplomático acreditado en Colombia, como sucedió este martes.

Además, se anunció la conformación de comisiones departamentales de seguimiento electoral que tendrán la tarea de revisar posibles riesgos en las candidaturas.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.