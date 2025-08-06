“Del gobierno Petro cambiaría la estabilidad del equipo para gobernar”: María José Pizarro

Senadora y precandidata presidencial por el Pacto Histórico durante entrevista para El Espectador Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Cómo define su ideología política?

Progresista.

¿Cuál es su principal propuesta de cara a las presidenciales?

Somos el cambio que continúa y, por supuesto, trabajar en un país que funcione y que funcione para todos, avanzar en las reformas sociales. Hemos demostrado que las reformas son progreso, que el país progresa si la economía avanza, si la calidad de vida de los colombianos y de las colombianas mejora.

Mantener en términos económicos el crecimiento de la economía, si la economía crece, crece el país, crece la calidad de vida de la ciudadanía, transitar de la adquisición de derechos a la construcción de oportunidades. ¿Esto qué quiere decir? Ya se han materializado, con base en derechos sociales, muchos de los derechos que habían sido aplazados. Hoy podemos avanzar en la construcción de oportunidades y superar la desigualdad en Colombia. Han salido más o menos dos millones y medio de personas de la pobreza y de la pobreza extrema y, por lo tanto, avanzar en esa senda es un reto para cualquier persona que se considere progresista.

Somos la campaña que SUMA, la campaña alegre, la campaña posible.



Hoy empieza la segunda etapa del cambio, pueblo querido. #PizarroSí ✊🏼❤️ pic.twitter.com/PgaTsu95YS — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) August 6, 2025

¿Con qué política del gobierno de Gustavo Petro continuaría?

Pues avanzaríamos en la implementación de las reformas sociales, le daríamos un segundo piso a la reforma agraria, que consideramos fundamental, y, por supuesto, avanzar en políticas de derechos sociales con mayor fuerza a lo que se ha venido haciendo hasta ahora. La reforma agraria ha superado con creces las metas que se habían planteado en gobiernos anteriores, que le ha devuelto la tierra al campesinado, que ha permitido construir un país de propietarios, que hace que sectores como la agricultura sean motores para el crecimiento económico en nuestro país.

Sugerimos: Estos son los mensajes que Petro deja 24 horas antes de comenzar la recta final de su gobierno

Por supuesto, si pasa la reforma a la salud, tendríamos que ver qué sucede alrededor de estas reformas y tendríamos, por supuesto, que mantener la discusión y la posibilidad de llegar a una reforma de salud concertada que le garantice a los ciudadanos un equipo de atención médica para la salud preventiva, que sea capaz de revitalizar la salud territorial. ¿Esto que implica? Fortalecer los centros médicos de salud, las clínicas, los hospitales y las condiciones de trabajo de quienes eran considerados héroes en la pandemia pero que siguen viviendo en unas condiciones de salud difíciles. Y la política económica, vamos bien en materia macroeconómica y por esa senda tenemos que seguir avanzando.

¿Y con qué no continuaría?

Hay que analizar muy bien las políticas, supongo que con un equipo mucho más estable. Lo que cambiaría sería eso, la estabilidad del equipo de gobierno.

¿Qué haría en sus primeros 100 días en la Casa de Nariño si resulta elegida?

Lo primero es establecer espacios de diálogo, de concertación, de conversación con distintos sectores de la sociedad; profundizar en las reformas sociales, hacer un avance de qué se ha logrado implementar, qué no se ha logrado implementar, cómo se puede afianzar esa implementación. Lo tercero, como ya lo dije, el tema de la reforma agraria y fortalecer sectores que consideramos estratégicos y estos son una agricultura para la vida y la transición energética justa.

Avanzaríamos en la minería para la vida y cómo podemos comulgar la transición energética con los minerales que permiten sostener la transición energética, el sector del arte y la cultura para la construcción de una identidad nacional. Todos estos sectores hasta el momento han sido motores para el desarrollo y deben ser fortalecidos en los primeros 100 días de gobierno.

Desde el comienzo de la precampaña se ha hablado mucho de alianzas, ¿cuáles haría usted?

Buscamos construir un frente amplio para la vida, por Colombia. ¿Esto qué implica? Que tenemos que trabajar con todos los sectores democráticos de este país, pero también los sectores sociales de Colombia, que estén dispuestos a darle continuidad a este proyecto de transformación que ha iniciado Colombia en el 2022. Creemos que tienen que ser personas que estén dispuestas a cambiar la forma en la que se ha hecho política tradicionalmente en este país.

¿Esto qué quiere decir? Que sean personas que sean capaces, a la luz de los nuevos tiempos, a la luz de lo que requiere el mundo y lo que requiere Colombia, de transformarse mientras transforman a Colombia. Y con todos los sectores que estén dispuestos a defender la democracia, a defender la vida, a defender la paz, a defender la justicia y los derechos y las oportunidades de los colombianos y de las colombianas, con ellos estaremos dispuestos a trabajar.

¿Cuáles definitivamente descarta?

Definitivamente no trabajaríamos con los sectores de extrema derecha, en mi criterio fascistas, que aún persisten en muchas mentes de nuestro país. Ahí sí tenemos posiciones absolutamente encontradas y de esos hay en todos los partidos.

El presidente Petro recientemente ha hablado de la necesidad de que no es solo lograr repetir una victoria en la Presidencia, ni llegar a unos cuantos puestos al Congreso: es tener la mayoría en el Congreso. ¿Cómo lograrán esa meta cuando varios que buscan la Presidencia, por los acuerdos a los que llegaron, pues no van a poder buscar una curul?

El Pacto Histórico ha decidido un camino que no se ha transitado aún en Colombia. Yo creo que nosotros vamos abriendo las compuertas de los tiempos. Así lo hicimos cuando presentamos una lista cerrada, paritaria, con alternancia y eso implicó cambios en la composición del Congreso de la República y las bancadas más grandes en el interior del Congreso. Pues muy bien, el camino que hemos decidido es el de la unidad. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente por consulta se eligen la candidatura única del Pacto Histórico a la Presidencia de la República, sino que por supuesto también se establece el orden y quiénes serán quienes estén en las listas al Congreso de la República.

Le puede interesar: Iglesia católica se reunió con el ministro Benedetti, ¿de qué hablaron?

Quienes lleguen son personas que tienen arraigo en sus comunidades, son personas que tienen capacidad de voto, son personas que han trabajado en sus comunidades, en sus territorios y, por supuesto, esto es un motor social que se pone en marcha. Hemos decidido hacerlo en una consulta por votación abierta de toda la ciudadanía el 26 de octubre y, por lo tanto, será la gente la que decida quiénes son los nombres que tienen la legitimidad para defender los principios, la ideología, la unidad y los valores de los sectores de izquierda y progresistas de nuestro país.

Hay voces dentro del Pacto que han cuestionado la llegada de algunos precandidatos. Entre ellos, Daniel Quintero, quien tiene procesos judiciales abiertos por su paso en la Alcaldía de Medellín y al que además cuestionan por no ser del interior del proyecto político. ¿Usted está presta a apoyar, si no gana el 26 de octubre, a quien resulte elegido como el candidato único del Pacto Histórico?

Hemos decidido un camino: un comité de garantías de ética y electorales tiene que analizar en detalle cada una de las candidaturas. Estas deben comprometerse con los valores, con la ideología, con el programa, con los principios del progresismo. Es una decisión que tiene que hacer cada una de las candidaturas que han presentado, que postulen sus nombres para participar en esta consulta del próximo 26 de octubre. Y por supuesto quienes decidimos participar en estas consultas tenemos que estar dispuestos a aceptar las reglas del juego.

¿Cree que habrá elecciones con normalidad?

Creo que habrá elecciones con normalidad el año entrante. Sin embargo, hay reflexiones que se deben hacer en este momento. Por ejemplo, si se analiza muy en detalle una solicitud que nosotros hemos hecho desde hace muchos años y es la necesidad de tener un software público auditable. Esto, por supuesto, brinda garantías en el ejercicio de unas elecciones cada vez más transparentes, de unas elecciones que cada vez brinden más certeza sobre los resultados electorales.

Vamos a seguir insistiendo en ello y por supuesto revisar distintas modalidades de fraude que se han tal vez intentado o puesto en práctica en los distintos lugares del mundo y que yo creo que deben ser motivo de reflexión para no cometer o repetir en Colombia errores que tal vez se hayan repetido en otros países. Por lo demás vamos a tener unas elecciones, ojalá, lo más tranquilas, serenas, posibles. Lo que sí estoy segura es que vamos a tener unas elecciones con todas las garantías para todos los sectores políticos.

Le queda un año al Congreso actual y al gobierno de Gustavo Petro. ¿Cómo cree que va a ser esa relación, teniendo en cuenta que hay proyectos claves como la ley de sometimiento y dejar en firme el Ministerio de Igualdad?

Lo primero es que esperamos que las relaciones sean muy distintas a las que tuvimos el último año. ¿Esto qué quiere decir? Que esperamos una presidencia y unas mesas directivas y unos congresistas comprometidos con la labor legislativa, con el debate, con la concertación, con las discusiones abiertas a la gente. Esperamos que cese el ausentismo reiterado, que cesen las trampas, como diríamos, las jugaditas, que muchas veces se hacen para eludir el debate, para hundir las reformas por debajo de la mesa.

Esperamos que transiten las reformas importantes que ha planteado el Gobierno en términos sociales. Hay una que debe ser discutida, que es la reforma a la salud. Llevamos en esta discusión muchos años en términos de la discusión social, pero no en el Congreso de la República.

¿Y cuál cree que va a ser el legado del primer gobierno popular y de izquierda en la historia de Colombia?

Lo primero es que hemos tenido un país que ha podido discutir sobre los asuntos que son trascendentales para la sociedad. Hemos hablado de derechos sociales postergados que estaban en la Constitución de 1991, pero que no eran una realidad. Hemos hablado del sistema laboral de nuestro país y de las garantías laborales para los colombianos y las colombianas. Hemos hablado de un sistema pensional que debe garantizar ese mínimo de dignidad para todos los adultos de nuestro país y un sistema de pilares que garantice que todos los colombianos y las colombianas al final de su etapa productiva puedan acceder a una pensión. Esta reforma pensional además salió concertada.

Estamos hablando de más de 600 mil hectáreas de tierra que se han entregado, 1,3 millones de hectáreas de tierra que se han formalizado. Esto implica que el campo, que fue el origen del problema, empieza a ser el origen también de las soluciones. Tenemos unos sectores que crecen, que crecen por encima de un modelo que era un modelo meramente extractivista, que dependía de la extracción del petróleo y del carbón. Hoy la agricultura es uno de los sectores que más crece, sectores como el café vuelven a ser motores de la economía en nuestro país. El turismo, somos un país abierto al mundo, hoy llegan a nuestro país millones de turistas extranjeros, pero también hay un crecimiento del turismo interno.

Lea también: Ya van 57 ministros en tres años del gobierno Petro: sigue el remezón ministerial

La economía ha sido central en esas peleas entre la oposición y el Gobierno...

Sectores de los servicios, de la hostelería, sectores culturales ven un crecimiento muy importante y se vuelven motores de la economía y, por lo tanto, también hay un cambio en el modelo económico de nuestro país. Se ha demostrado con éxito que las variables macroeconómicas van bien: tenemos el desempleo más bajo de los últimos 10 años, tenemos también un decrecimiento de la inflación seguimos a la baja sigue bajando la inflación 4,8 % lo recibimos en más del 13 %. Esto implica mejor calidad de vida para los colombianos y para las colombianas y por supuesto el Producto Interno Bruto que también se mantiene en cifras estables.

También ha sido central el hueco fiscal que enfrenta actualmente el país, ¿cómo cree que quedará eso en este último año?

Tenemos un modelo económico que funciona y que se traduce en mejores condiciones de vida. Tendremos que, seguramente, avanzar en una reforma tributaria que recupere aspectos que se hundieron en la Corte, pero que también permita bajar el impuesto a la renta a las pequeñas y a las medianas empresas, que grave a los grandes capitales de nuestro país, pero que también luche frontalmente contra la ilusión y la evasión.

En términos económicos, le vamos a dejar al país unas finanzas saneadas. Tendremos que enfrentar un reto, que es el déficit fiscal, unas deudas leoninas que recibimos del gobierno anterior por causa de la pandemia con el Fondo Monetario Internacional, que se han venido pagando, que se han venido saldando. Se ha saneado el fondo de los combustibles y en esa senda de responsabilidad fiscal tendremos que seguir trabajando, pero para poder evitar o para poder sortear de la mejor manera el déficit fiscal, por supuesto que tenemos que revisar una ley de financiamiento.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.