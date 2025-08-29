Nuevos precandidatos y reuniones: así fue esta semana para las elecciones

Miguel Uribe Londoño, Paloma Valencia, Gloria Ramírez y Daniel Quintero. Foto: El Espectador

A 9 meses y dos días de las elecciones presidenciales de 2026, continúan los movimientos de partidos y actores políticos que esperan llegar a la Casa de Nariño. Solo esta semana, varios precandidatos de distintos sectores formalizaron sus intenciones. Además, hubo reuniones para definir las hojas de ruta.

El primero en lanzarse fue Miguel Uribe Londoño, quien en la Plaza Nuñez del Congreso, el pasado martes, anunció que entrará a la campaña del Centro Democrático tomando el lugar de su hijo Miguel Uribe Turbay, quien murió el pasado 11 de agosto por las heridas del atentado sicarial del que fue víctima el pasado 7 de junio en Bogotá.

Desde las toldas uribistas, la senadora Paloma Valencia también formalizó su candidatura. Lo hizo con un evento en el norte de Bogotá y luego de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez le ofreciera la cabeza de la lista al Senado del Centro Democrático, pero desistiendo de su candidatura. La congresista rechazó la oferta y dijo que ya cumplió su ciclo en el Congreso y que su apuesta, ahora, es convertirse en presidenta.

Así las cosas, los cinco precandidatos uribistas (Uribe, Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Andrés Guerra) ya retomaron campaña, realizando foros para presentar sus propuestas. Entre diciembre y enero realizarían una encuesta para elegir al candidato único.

La tercera precandidatura que se formalizó esta semana fue la de la exministra de Trabajo del presidente Gustavo Petro, Gloria Ramírez, quien, con el aval del Partido Comunista, buscará ser la elegida del Pacto Histórico, toda vez que su colectividad se unirá al nuevo partido. Además, esta semana, el exalcalde Daniel Quintero reiteró que será precandidato del Pacto pese a los ruidos que hubo de que no lo sería y ante las críticas internas por el hecho de que es investigado por presuntos hechos de corrupción durante su periodo en Medellín.

A esto se suma que el presidente Petro se reunió con la bancada del Pacto Histórico y con el grupo de Unitarios –sectores de izquierda que no se sumarán al partido– para hablar de las elecciones, reiterando la necesidad de que actúen en bloque, no solo para conseguir la Casa de Nariño, sino obtener la mayoría en el Congreso.

