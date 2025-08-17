Sectores de la izquierda insisten en que Iván Cepeda se lance a la presidencia

Senador del Pacto Histórico Iván Cepeda. Foto: El Espectador - José Vargas

Aunque no ha formalizado su interés en buscar la Casa de Nariño de 2026, sectores del Pacto Histórico han insistido en que el senador Iván Cepeda se lance a la presidencia. El congresista, de momento, ha dicho que está considerando sus opciones, a la vez que espera que se defina en segunda instancia el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenado por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

El senador Wilson Arias y el representante Alfredo Mondragón (Pacto Histórico) publicaron un video en el que pidieron que Cepeda formalice su precandidatura. La idea es que se mida en la consulta del Pacto el próximo 26 de octubre, donde se escogerá candidato entre Gustavo Bolívar, Carolina Corcho, María José Pizarro, Gloria Flórez, Alí Bantú y Daniel Quintero.

“Queremos que se sume a las precandidaturas tan destacadas, como la de Carolina Corcho, María José Pizarro, Gustavo Bolívar y muchas más. Creemos que puede enviar un mensaje contundente de unidad”, afirmó Mondragón.

Por su parte, Arias aseguró: “Firmamos una carta destinada para pedirle que se presente a las próximas elecciones, que se presente como precandidato del Pacto Histórico. Ese tan importante abanico lleno de virtudes se completa con Iván Cepeda y nos vamos por la victoria en 2026”.

Hemos firmado una carta para Ivan Cepeda @IvanCepedaCast, donde colombianas y colombianos le pedimos ser pre-candidato presidencial del Pacto Histórico.



Con las excelentes precandidaturas que ya tenemos, Iván completaría el mejor abanico ganador el 2026



🙏Por favor, escuchen👇🏾 pic.twitter.com/jkmhS52ydo — Wilson Arias (@wilsonariasc) August 16, 2025

A esto se sumó el llamado de Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (Mafapo). La organización, que reúne a las madres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, publicaron un comunicado en el que también pidieron que el senador Iván Cepeda se lance a la presidencia en 2026.

“Hemos caminado años buscando justicia para más de 6.402 jóvenes asesinados y presentados ilegítimamente como bajas en conflicto. Iván Cepeda ha estado a nuestro lado cuando pocos se atrevían”, manifestaron.

Y añadieron: “Nos ha puesto en el centro de la discusión pública. Fue él quien nos acompañó en la defensa de nuestros derechos ante la Corte Suprema de Justicia. Ha llevado nuestra voz a escenarios internacionales convirtiendo nuestra lucha en un símbolo de resistencia ética y política. Iván Cepeda tiene la experiencia, la integridad y el respaldo social para ser el presidente que tome las banderas de los históricamente golpeados”.

Senador @IvanCepedaCast contamos con usted. Es hora de asumir este reto. Usted debe ser el próximo presidente de Colombia.#IvánCepeda pic.twitter.com/vEilbD1p4k — Madres Falsos Positivos de Colombia (@MAFAPOCOLOMBIA) August 17, 2025

A la asociación de madres, Cepeda afirmó: “Agradezco de manera especial esta solicitud que me hacen las madres víctimas de los ‘falsos positivos’. Su voz para mí es fundamental. Consideraré seriamente su llamado a la hora de tomar mi decisión definitiva”.

