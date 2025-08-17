Así han sido los ajustes de poder en el círculo más cercano del presidente Petro

El presidente Gustavo Petro, junto a sus ministros Armando Benedetti (Interior) y Juan Carlos Florián (Igualdad) en una reunión con consejeros de juventud. Foto: Ministerio del Interior

Durante tres años y diez días de gobierno, el presidente Gustavo Petro ha realizado cerca de medio centenar de movimientos en su gabinete. Y en esos remezones –incluido el que anunció el pasado 7 de agosto, pero que aún no se ha concretado– se ha modificado de manera sustancial su círculo de funcionarios de confianza.

El caso más reciente fue el del pastor Alfredo Saade, quien dejó la jefatura de Despacho apenas 52 días después de haber asumido. En ese lapso de casi ocho semanas, protagonizó varias polémicas, entre ellas su insistencia en una “reelección” del presidente Petro.

Saade contaba con el beneplácito del mandatario, incluso para liderar una de las tareas que llevaron a Petro a cambiar en cuatro ocasiones de canciller: la transformación del modelo de expedición de pasaportes hacia un esquema público. Desde su llegada, a finales de junio, dedicó las primeras semanas a ultimar un acuerdo con Portugal para que la Casa de la Moneda de ese país asumiera, junto con la Imprenta Nacional de Colombia, esa tarea durante la próxima década.

Sin embargo, por ese mismo encargo la Procuraduría abrió una investigación preliminar. La entidad a cargo de Gregorio Eljach estaba lista para suspenderlo provisionalmente mientras definía si Saade se había extralimitado en sus funciones. Este escenario habría llevado al presidente a solicitarle la renuncia y, posteriormente, a designarlo como embajador en Brasil.

Así las cosas, como lo ha contado este diario en otras ocasiones, en la Casa de Nariño volvió a consolidarse un triunvirato de confianza en el día a día del presidente. Lo integran los ministros Armando Benedetti (Interior) y Guillermo Jaramillo (Salud), junto con la directora del Dapre, Angie Rodríguez.

Ese triunvirato se sostiene en las relaciones políticas de Benedetti, la cercanía de Jaramillo con la izquierda tradicional y el papel de Rodríguez como “sombra” del mandatario. Jaramillo, de hecho, se ha consolidado como uno de los funcionarios de mayor estabilidad en un gabinete marcado por los constantes cambios, pues ocupa su cargo desde el 1° de mayo de 2023.

Rodríguez también ha afianzado su cercanía con el presidente, acompañándolo de manera permanente tanto en la agenda nacional como en la internacional. El nuevo jefe de Despacho encargado, Raúl Moreno, llega tras ser asesor directo de Rodríguez.

En el caso de Benedetti, aunque hubo versiones que lo ubicaban como nuevo canciller, el presidente lo mantuvo en el Interior en un año clave para la política. Tendrá a su cargo la relación con el Congreso en momentos en que el Ejecutivo espera la aprobación de proyectos estratégicos como el presupuesto de 2026 por $557 billones, la nueva ley de sometimiento y la reforma a la salud.

En contraste, otros funcionarios dejaron de estar en el círculo privado del presidente. Es el caso de Laura Sarabia, una de las figuras más cercanas a Petro desde la campaña de 2022. Tras su llegada al poder, el mandatario la nombró jefa de Despacho, pero salió en medio del escándalo por el polígrafo practicado a Marelbys Meza, su exempleada, tras la supuesta pérdida de un maletín con dinero.

En 2023, Petro le dio un nuevo voto de confianza como directora de Prosperidad Social y, en 2024, como directora del Dapre. Luego, en febrero de este año, fue designada canciller. Pero para entonces la relación con el presidente ya se había enfriado y, en junio, Petro aceptó su salida por el escándalo de los pasaportes. No obstante, su trayectoria en el gobierno no terminó allí: en las próximas semanas será nombrada embajadora en Reino Unido en reemplazo de Roy Barreras.

También salió del círculo Carlos Ramón González, quien dirigió el Dapre y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Pese a la relevancia de sus cargos, este domingo el presidente confirmó que solicitó su extradición desde Nicaragua, al estar involucrado en el escándalo del desfalco millonario a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

