Elecciones en Colombia EN VIVO segunda vuelta: así transcurren las votaciones

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia definirá este domingo al sucesor de Gustavo Petro entre el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda. Foto: EFE - Carlos Ortega

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Siga aquí el cubrimiento en vivo de la jornada de votaciones:

Este domingo las urnas abren a las 8:00 a.m. y cierran a las 4:00 p.m., posteriormente iniciará el preconteo de votos para conocer los resultados preliminares de las votaciones. El ganador será confirmado posteriormente, cuando se lleven a cabo los escrutinios durante los siguientes días.

Este 21 de junio se define quien será el nuevo presidente del país: las urnas abren a las 8:00 a.m. para que Colombia elija entre el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella y el candidato del oficialismo, Iván Cepeda.

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Con esta última cita con la democracia se da por finalizado el proceso electoral. En primera vuelta quedaron fuera de la contienda candidatos y candidatas como Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Claudia López, entre otros, y Abelardo de la Espriella se impuso por encima de Iván Cepeda -contra todas las mediciones- logrando 10,3 millones de votos vs. los 9,7 millones del oficialismo. Ahora el país deberá decidir entre estos dos contendores.

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