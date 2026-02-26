Quintero pasó a Barreras; Valencia y López lideran coaliciones: así van consultas en Invamer

De izquierda a derecha: Daniel Quintero y Paloma Valencia, Claudia López. Foto: Archivo Particular

Hay nuevos favoritos en las consultas interpartidistas que jugarán un papel crucial en la elección del próximo 8 de marzo, esto según los resultados de la última encuesta Invamer, financiada por Noticias Caracol y Blu Radio. Daniel Quintero sorprende en el Frente por la Vida con una estimación del 68,1 %; Paloma Valencia reinaría con un 41,6 % en la Gran Consulta por Colombia; mientras Claudia López tendría la mayoría de la Consulta de las Soluciones con un 92,9 %.

En la medición de Invamer se preguntó sobre la probabilidad de votar en las consultas del próximo 8 de marzo. A lo que un 46,4 % respondió que definitivamente sí votaría, un 20,1 % probablemente sí votaría, un 15,0 % no sabe aún si votaría o no, un 6,6 % probablemente no votaría, el 11,3 % definitivamente no votaría y solo el 0,6 % no sabe o no responde.

Según la encuesta, el 34,3 % de los colombianos pedirían el tarjetón de consultas para votar por alguno de los candidatos o candidatas de la Gran Consulta por Colombia; el 13 % de los encuestados votaría en la Consulta de las Soluciones, mientras el 8,9 % depositaría su voto por aspirantes de la coalición llamada Frente por la Vida. Sin embargo, el 43,9 % no sabe o no tiene una respuesta frente a votar por candidato de las consultas el 8 de marzo.

En la Gran Consulta por Colombia que abarca nueve candidatos, encabeza por un gran margen la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia con un 41,6 %; le sigue Juan Manuel Galán con un 12,2 %; y en tercer lugar por un pequeño decimal está Juan Daniel Oviedo que alcanzó el 10,4 %, le sigue Vicky Dávila con casi el mismo porcentaje (10,4 %). El resto de candidatos de esta coalición se ubica de la siguiente forma Juan Carlos Pinzón (8,4 %), Enrique Peñalosa (6,2 %), Aníbal Gaviria (4,8 %), Mauricio Cárdenas (3,6 %) y David Luna (2,4 %).

Pero la gran sorpresa está en la consulta del Frente por la Vida, donde Daniel Quintero arrasó en la medición con un 68,1 %, dejando a Roy Barreras, candidato que organizó la coalición, con un 23,3 % de la intención de voto según la encuestadora. El resto de candidatos se ubica por debajo del 5 %. Edison Lucio Torres abarca un 4,2 % de la medición, Martha Bernal llega al 2,7 % y Héctor Elías Pineda tiene el 2 %.

En la Consulta de las Soluciones, según Invamer, la victoria está cantada para Claudia López quien obtuvo un 92,9 %, por encima de Leonardo Huerta que alcanzó el 7,1 % restante.

Esta medición de Invamer se realizó entre el 11 y el 22 de febrero, a través de 3.800 encuestas presenciales que se ejecutaron en 147 municipios (24 son “capitales” y 123 “no capitales”) y fue financiada por Noticias Caracol y Blu Radio. El margen de error es del 1,93 % y el nivel de confianza es del 95 %.

Conozca aquí la ficha técnica:

Esta es la encuesta completa:

