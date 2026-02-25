Cepeda le saca a De la Espriella el 18,2 %; López y Valencia entran al ruedo: Invamer

De izquierda a derecha: Iván Cepeda, Abelardo De La Espriella, Claudia López y Paloma Valencia. Foto: Archivo Particular

En medio de la dura polarización que agita el debate electoral a solo semana y media de las votaciones de Congreso y de tres consultas, y con el constante señalamiento desde la Casa de Nariño en torno al proceso electoral, se conocieron los resultados de la más reciente encuesta de Invamer, los cuales mostraron que en la carrera por suceder a Gustavo Petro en la Presidencia ahora están cinco nombres adelante: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Claudia López, Paloma Valencia y Sergio Fajardo.

Si bien sus campañas tienen matices y son el reflejo de dos opuestos que compiten por el poder, en un lado con el aparato del Estado apoyando el proselitismo y en el otro empujando un relato en torno a cómo frenar la continuidad de la actual administración, lo que arrojan los resultados de esta medición es una alta tensión para dirimir en urnas y que en definitiva muestra que las semanas por venir son claves para atraer al electorado.

En efecto, la medición que realizó Invamer entre el 11 y 22 de febrero, a través de 3.800 cuestionarios presenciales (en 147 municipios, de los cuales 24 son “capitales” y 123 “no capitales”) y con un margen de error del 1,93 % en el diseño, dejó a Cepeda con el 31,9 % en intención de voto, seguido de De la Espriella con el 18,9 %, López con el 11,7 %, Valencia con el 10 % y Fajardo con el 6,6 %.

En comparación con los resultados de la misma medición que se publicó en noviembre pasado, pero solo frente a los tres primeros –en ese momento quien ocupa la cuarta casilla no estaba oficialmente en la contienda–, indica que tuvieron una variación del 5,2 % en alza, 0,7 % y 7,6 %, respectivamente.

Esta encuesta de Invamer, financiada por Noticias Caracol y Blu Radio, también refleja el ambiente en la opinión por todo el debate que se ha dado en torno a las controversias generadas desde las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE), pues a través de sus pronunciamientos se han generado reconfiguraciones entre las colectividades que respaldan de una u otra forma a quienes lideran la intención de voto. Y, de paso, recoge en parte el impacto de la cruzada del presidente Petro contra el sistema electoral por el que ya fue elegido mandatario y que ahora cuestiona con fuerza, pese a las precisiones constantes que le hacen la Registraduría, la Procuraduría y la Contraloría sobre cómo sí hay un blindaje contra el fraude.

En lo referente a sus resultados en la medición de Invamer de noviembre pasado, las variaciones de cada uno es el siguiente: Iván Cepeda pasó del 31,9 % al 37,1 %; Abelardo de la Espriella en noviembre obtuvo 18,2 % y en esta medición quedó en 18,9 %; Claudia López pasó de 4,1 % a 11,7 %; Paloma Valencia del 1,1 % a 10 % y Sergio Fajardo bajó del 8,5 % a 6,6 % en febrero.

En esta carrera presidencial también se mostró cómo se comienzan a decantar las cargas en las tres consultas que se votan también este 8 de marzo: Gran Consulta por Colombia, Consulta de las Soluciones y Frente por la Vida. Este proceso no es menor, pues en los punteros entraron dos de las aspirantes que lideran en sus respectivas coaliciones.

En la primera de esta coalición, los resultados indicaron que Paloma Valencia se quedó con el 41,6 %; Juan Manuel Galán con 12,2 %; Juan Daniel Oviedo, al igual que Vicky Dávila, 10,4 %; Juan Carlos Pinzón, 8,4 %; Enrique Peñalosa, 6,2 %; Aníbal Gaviria, 4,8 %; Mauricio Cárdenas, 3,6 %; y David Luna con 2,4 %.

En este aspecto se refleja el respaldo del expresidente Álvaro Uribe, quien ha recorrido el país junto a Valencia y ha logrado sortear los ruidos internos, como el que se generó con la confrontación que tuvieron en esas toldas con la senadora María Fernanda Cabal y su pareja, el líder ganadero José Félix Lafaurie, quien ya se fue oficialmente de ese partido.

Esta es la ficha técnica completa de la encuesta Invamer:

En lo referente a la Consulta de las Soluciones, Claudia López se quedó con el 92,9 %, mientras que Leonardo Huerta solo llegó al 7,1 %. En este grupo, que se identifica con el centro, nunca llegó Fajardo y al final se quedaron solo los dos aspirantes.

Y donde están los resultados de mayor impacto en este momento de la contienda es en el Frente por la Vida. Entre los cinco candidatos, quienes en todo caso buscan el guiño de Petro y quieren que Cepeda, termine mirando hacia estas filas, el liderazgo se lo llevó Daniel Quintero con el 68,1 %; le siguen Roy Barreras (23 %), Edison Torres (4,2 %), Martha Bernal (2,7 %) y Héctor Pineda (2 %).

Aquí la clave está en que quien impulsó este proceso, Barreras, no ha logrado seducir a todo el electorado que quería atraer, al punto que Quintero, el polémico exalcalde de Medellín, le saque una ventaja amplia en esta medición. En todo caso, el presidente Petro, pese a los llamados de quienes están en esta consulta, ya dijo que no se debe votar por ninguno de estos aspirantes el próximo 8 de marzo.

Ya en un escenario de segunda vuelta, pero en referencia a los dos punteros, se mantiene arriba Iván Cepeda sobre Abelardo de la Espriella. En efecto, en la medición de febrero, el primero quedó con 59,1 %, mientras que el segundo sumó el 36,2 %; en la medición de noviembre, los resultados fueron 59,4 % y 37,4 %, respectivamente.

Todo esto refleja que Cepeda, como candidato de la reelección inmediata del programa de Petro, mantiene un liderazgo derivado –entre otras cosas– del respaldo que recibe de la Casa de Nariño. Además, va acompañado de decisiones como el aumento del salario mínimo en un 23 % y la confrontación contra la institucionalidad que mantiene en un tono alto el jefe de Estado; también se puede leer en clave positiva el resultado de la cita entre el mandatario colombiano y su homólogo estadounidense, Donald Trump, que se realizó el pasado 3 de febrero y cuyo efecto ya se puede recoger en esta medición por las fechas en las que se realizó.

Aquí entra en juego, precisamente, cómo califica el país la gestión del mandatario. En efecto, a la pregunta “¿usted aprueba o desaprueba la forma como Gustavo Petro se está desempeñando en su labor como Presidente de Colombia?”, el resultado quedó así: 49,1 5 aprueba y 46,1 % desaprueba. En la medición anterior, la de noviembre, tenía 38 % de aprobación y 57 % de desaprobación, lo que indica un mejor posicionamiento del jefe de Estado.

En todo caso, las elecciones del 8 de marzo son el primer pistoletazo de las presidenciales del 31 de mayo, por lo que aún queda un trecho largo por recorrer y el juego de alianzas y negociaciones aún tiene varias cartas por jugar.

Sin embargo, a la luz de los resultados, la intervención directa del presidente Petro refleja que su método está siendo favorable para su candidato, Iván Cepeda, por lo que el tono de sus intervenciones públicas y en redes se mantendrá alto y directo en clave electoral. La oposición, por su parte, analiza cómo reacomodarse en estas semanas que restan.

La imagen del presidente y percepción país

Fueron 11,1 puntos los que el jefe de Estado aumentó en cuestión de tres meses resultado de decisiones, que si bien dividieron la opinión en el país, dieron frutos para impactar tanto en la percepción a su favor como el de la proyección de reelección de su candidato, Iván Cepeda.

De hecho, comparando el mismo mes, pero de 2022 cuando Iván Duque estaba en la Presidencia, tan solo 26 % de los encuestados en esa fecha daban una imagen favorable en esa gestión. En números,son 23 puntos porcentuales los que los separan,resaltando que su cierre de ese mandato se marcó por las manifestaciones del denominado “estallido social” del 2021.

En ese mismo bloque a los encuestados se les preguntó sobre cómo califican el rumbo del país, dejando a un 45 % que consideran que Colombia va por “buen camino”, mientras que 48,6 % señalan que va “por mal camino”. Sobre temas puntuales, el 30, 9% de encuestados señaló que el orden público y la seguridad son los principales problemas del momento, seguido por el desempleo y la economía (18 %) y las necesidades básicas (14,6 %).

Sobre las instituciones también hubo mediciones. Las Fuerzas Militares obtuvieron un 79,1 % de la favorabilidad en los encuestados, siendo la institución de mayor reputación en la actualidad. La Registraduría, fuertemente criticada por la Casa de Nariño obtuvo el 67,9 % imagen favorable dentro de los encuestados. Otros organismo como la Procuraduría se posicionaron sobre el 52,5 %; mientras que el Congreso y los partidos políticos lideraron los índices de desfavorabilidad con el 57,5 % y 66,1 %, respectivamente, en ese punto.

Esta es la encuesta completa:

