Encuestas y maquinarias en las regiones agitan elecciones del 8 de marzo | La Mesa Redonda

Tras la medición que realizó Invamer entre el 11 y 22 de febrero, a través de 3.800 cuestionarios presenciales (en 147 municipios, de los cuales 24 son “capitales” y 123 “no capitales”) y con un margen de error del 1,93 % en el diseño, que dejó a Cepeda con el 37,1 % en intención de voto, seguido de De la Espriella con el 18,9 %, López con el 11,7 %, Valencia con el 10 % y Fajardo con el 6,6 %, se ajustó el tablero político.

Es por ello que en La Mesa Redonda de El Espectador se analizaron cuáles son los impactos de estos resultados, tanto a nivel nacional como regional. Pues además, desde las regiones las fuerzas políticas se alistan para defender sus posiciones de poder en los diferentes departamentos de cara a las elecciones.

