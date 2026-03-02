Publicidad

Encuestas y maquinarias en las regiones agitan elecciones del 8 de marzo | La Mesa Redonda

Una nueva medición de Invamer que dejó como punteros a Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Claudia López sacudió la campaña presidencial y calentó la elección del Congreso. Para esta última, varios partidos, jefes y clanes políticos ya mueven sus maquinarias por los votos de este 8 de marzo.

Redacción Política
02 de marzo de 2026 - 01:20 a. m.
De izquierda a derecha: Iván Cepeda, Abelardo De La Espriella, Claudia López y Paloma Valencia.
De izquierda a derecha: Iván Cepeda, Abelardo De La Espriella, Claudia López y Paloma Valencia.
Foto: Archivo Particular
Tras la medición que realizó Invamer entre el 11 y 22 de febrero, a través de 3.800 cuestionarios presenciales (en 147 municipios, de los cuales 24 son “capitales” y 123 “no capitales”) y con un margen de error del 1,93 % en el diseño, que dejó a Cepeda con el 37,1 % en intención de voto, seguido de De la Espriella con el 18,9 %, López con el 11,7 %, Valencia con el 10 % y Fajardo con el 6,6 %, se ajustó el tablero político.

Es por ello que en La Mesa Redonda de El Espectador se analizaron cuáles son los impactos de estos resultados, tanto a nivel nacional como regional. Pues además, desde las regiones las fuerzas políticas se alistan para defender sus posiciones de poder en los diferentes departamentos de cara a las elecciones.

Vea aquí el análisis de La Mesa Redonda:

Video Thumbnail

Por Redacción Política

