Escrutinio oficial define la Cámara y el lunes comienza el turno del Senado: CNE

Cristian Quiróz, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE). Foto: Archivo Particular

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Durante una rueda de prensa, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiróz, aseguró que, tras terminar el escrutinio general, se definieron oficialmente las curules de Cámara de Representantes; aún deben resolver temas Chocó, Cundinamarca y los consultados.

El escrutinio para esta corporación tomó 19 días, una cifra que asegura Quiróz es mucho menor a lo que tardaba el proceso en el pasado. “Estamos entregando resultados con una rapidez histórica, sin sacrificar el rigor. Este escrutinio demuestra que Colombia cuenta con un sistema electoral sólido, confiable y transparente”, afirmó.

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173 representantes de los 182 que tomarán posesión el próximo 8 de marzo ya fueron definidos por parte del CNE. Incluido el representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, que le pertenece a Alejandro Murcia del Centro Democrático, debido a que el escrutinio en los consulados solo le falta el 2 % de los sufragios.

Seis de las ocho subcomisiones han culminado el escrutinio con el 100 % de avance, consolidando la totalidad de los puestos de votación en exterior asignados. Las restantes avanzan en un 98 % y están a la espera de pliegos electorales internacionales que provienen de consulados en Rusia, en el caso de la subcomisión tercera que encabeza Fabiola Márquez, y de Ghana en la sexta que lidera la magistrada Alba Lucía Velásquez.

#CNEPresente | 6 de las 8 subcomisiones ya completaron el escrutinio en el exterior al 100%. Las 2 restantes superan el 98% de avance. Más de 2,5 millones de colombianos en el mundo, contados con rigor y transparencia. 🗳️🇨🇴 #LegitimidadYTransparencia #Elecciones2026 pic.twitter.com/MYAghecTrc — CNE Colombia (@CNE_COLOMBIA) March 30, 2026

En el departamento de Chocó, la declaratoria de elección será adoptada por la comisión escrutadora nacional, integrada por los magistrados del CNE, quienes deberán resolver los recursos de apelación presentados contra las decisiones de las comisiones escrutadoras generales, garantizando así el debido proceso y garantías electorales para todas las candidaturas. Por otro lado, el escrutinio en el departamento de Cundinamarca todavía se encuentra en fase de resolución de reclamaciones.

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