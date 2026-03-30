Wadith Manzur pide posesionarse como senador el 20 de julio a pesar de estar preso por Ungrd

Wadith Manzur, representante del Partido Conservador. Foto: Cámara

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El representante a la Cámara por Córdoba, Wadith Manzur, tras ser capturado por estar relacionado con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd), y lograr una curul en el Senado al conseguir 129.180 votos el pasado 8 de marzo, ahora busca ser llevado al Congreso el próximo 20 de julio para posesionarse como senador.

La petición fue radicada por el abogado Francisco Javier Araújo Morelos, quien le pidió a través de un derecho de petición a la Corte Suprema de Justicia si la medida de aseguramiento impuesta contra el congresista cordobés impide su posesión en la próxima legislatura, pese a no existir una condena en firme en su contra.

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El abogado argumenta que se debe aclarar el alcance de la medida frente a los derechos políticos derivados del voto popular, lo que ha abierto un debate sobre la presunción de inocencia y el principio democrático. El abogado Araújo pide que se garantice la posibilidad de materializar el acto constitucional de posesión a Manzur como senador de la República el 20 de julio, mediante “la autorización de traslado temporal, excepcional y bajo estrictas condiciones de custodia”.

Frente a esta situación, el alto tribunal prefirió no pronunciarse al respecto y envió una solicitud al Senado para que definan si la medida de aseguramiento preventiva implica la imposibilidad absoluta de ejercer o materializar el mandato representativo derivado del voto popular, incluso en ausencia de sentencia condenatoria.

“La Sala no tiene atribuciones consultivas o de emisión de conceptos, no se emitirá pronunciamiento. [...] El despacho remitirá copia de la petición a la Presidencia y la Mesa Directiva del Senado de la República, para lo de su cargo”, asegura la carta enviada por parte de la Corte a Lidio García, presidente del actual Congreso.

Este caso no es el único intento de asegurar la permanencia de los congresistas en prisión preventiva por su participación en el escándalo de la Ungrd. El 16 de marzo, Gustavo González Ruiz, esposo de la congresista Karen Manrique, recibió su credencial como representante citrep de Arauca, mientras ella se encuentra en la cárcel.

Ambos congresistas fueron enviados a prisión preventiva el pasado 12 de marzo, tras una decisión de la Corte Suprema. Manzur permanece privado de su libertad en la Escuela de Carabineros de la Policía, en Bogotá. Por su parte, Manrique cumplirá prisión preventiva en la cárcel de mujeres El Buen Pastor, también en la capital.

Aquí puede leer el radicado de la Corte Suprema:

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