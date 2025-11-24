“Ese camino destruye más de lo que construye”: Héctor Olimpo Espinosa le respondió a Pinzón

Héctor Olimpo Espinosa y Juan Carlos Pinzón Foto: Archivo Particular

Luego de que el precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón publicara una carta con su propuesta de unidad para las elecciones de 2026, el exgobernador de Sucre Héctor Olimpo Espinosa le respondió con un mensaje de cinco puntos que generó discusión. De acuerdo con Pinzón, la vía para enfrentar al oficialismo sería una encuesta en enero con todos los candidatos que estén por encima del 3 % en las encuestas.

Así, explicó Pinzón, se podría ordenar el proceso para luego ir a una gran consulta interpartidista el 8 de marzo. Tras la difusión de la propuesta, Espinosa, que hizo parte de la coalición “La Fuerza de las Regiones” y ahora va solo y por firmas, dijo estar de acuerdo con la propuesta, pero planteó varios interrogantes sobre el método.

Estimado Juan Carlos @PinzonBueno



Creo profundamente en la defensa de nuestra democracia y en los principios de las democracias liberales de Occidente: las libertades públicas, la división de poderes, la libertad de prensa, la iniciativa privada, un Estado aliado del… https://t.co/dAcemi3kGl — Héctor Olimpo (@hectorolimpo) November 24, 2025

“Los procesos definidos por encuestas terminan dividiendo, desgastando y rompiendo equipos. Lo vimos en el Centro Democrático y también en mi propia experiencia con la Fuerza de las Regiones. Una alianza sin un ‘jefe’ que recoja los pedazos cuando es necesario, como lo hace el expresidente Uribe en el Centro Democrático, no puede darse el lujo de entrar en ese laberinto”, dijo el exgobernador.

Según explicó, en ese debate sobre metodologías, hay “creativos” que intenta acomodar las reglas a su favor. “Hoy todos, o casi todos, los convocados están dentro del margen de error. La polarización ha invisibilizado voces valiosas. Si abrimos esa puerta, la unidad se rompe antes de nacer”, agregó.

Sobre la consulta de marzo, el precandidato por firmas señaló que esta debe ser amplia y “sin exclusiones, sin reglas acomodadas y sin vetos personales, es la única manera de obtener un resultado serio y legítimo”. En este sentido, Espinosa habló de incluir nombres que van desde el espectro político de Sergio Fajardo hasta Abelardo de la Espriella.

