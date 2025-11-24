“Interferencia criminal inaudita”: Gaviria sobre presuntos vínculos del Gobierno con alias Calarcá

Expresidente y sucesor de Virgilio Barco como mandatario de Colombia durante la exposición, “Una vida dedicada al servicio público”, sobre Virgilio Barco Vargas Foto: El Espectador - Andrés Cárom

En medio de la polémica por los presuntos vínculos entre algunas figuras del gobierno Petro y estructuras criminales comandadas por alias Calarcá, el expresidente Cesar Gaviria, jefe del Partido Liberal, publicó un comunicado donde expresó su preocupación por lo que considera “una interferencia criminal inaudita”.

Gaviria manifestó que, más allá de una presunta financiación ilegal de campaña a favor de Gustavo Petro, existe una alarma aún más grande, pues la evidencia recolectada probaría la existencia de canales activos de comunicación y cooperación entre actores del crimen organizado y funcionarios estatales.

De acuerdo al expresidente, este panorama refleja una infiltración dentro del propio gobierno que quebranta el orden institucional; además, aseguró que no solo se trata de una acusación electoral, sino una “sospecha de que estructuras criminales han permeado la toma de decisiones, manipulando estrategias de seguridad y condicionado políticas púbicas bajo el pretexto de ‘paz total’”.

Financiación, infiltración, improvisación y caos en la política de paz del gobierno Petro; comunicado del expresidente de Colombia, César Gaviria Trujillo . @PartidoLiberal pic.twitter.com/wv7fMmHFwo — Partido Liberal (@PartidoLiberal) November 24, 2025

Cabe mencionar que las revelaciones, hechas por Noticias Caracol, describen la existencia de correspondencias entre figuras como el general del Ejército Juan Miguel Huertas, actualmente jefe del Comando de Personal, y Wilmer Mejía, funcionario de nivel directivo en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), con frentes armados comandados por alias Calarcá.

Los nombres de ambos funcionarios se repiten en chats, correos electrónicos, fotografías, cartas y reportes internos que evidencian una posible relación con la estructura criminal. Por estas razones, el expresidente y director del Partido Liberal le sugirió al presidente Petro que revise detalladamente, al interior de su Gobierno, las figuras en quienes deposita su confianza.

En las comunicaciones reveladas, entre los funcionarios y las estructuras armadas, se hablaba de la intención de crear una empresa de seguridad con el fin de legalizar la participación de disidentes armados e incluso se menciona en el nombre de un ciudadano chino: Jixing Zang, como el encargado de vender armamento en Colombia y en Venezuela.

Ante estos detalles, Gaviria aseguró que el alto comisionado de paz estaría convirtiéndose en un “perdonador oficial” y que la “inacción de la Fiscalía frente a los hechos y la nula investigación rayan en la complicidad y favorecimiento”.

Por último, el exmandatario manifestó que la paz total ha traído avances nulos y ha favorecido a que los grupos al margen de la Ley expandan su control territorial. Pero aseguró que confía en que el presidente Petro pueda devolverle la dirección de las fuerzas militares a mandos con trayectoria e integridad comprobada.

