Candidatos responden: Martha Amaya habla de tributaria, crisis en salud y seguridad

Martha Viviana Amaya es candidata presidencial del Frente por la Vida. Foto: El Espectador

¿Por qué deberían votar por usted este 8 de marzo en la consulta?

Porque soy una mujer joven, porque estoy por fuera del tema político, porque no tengo maquinaria, porque nunca he sido ministra, porque no tengo corrupción, pero sí tengo muy claro cómo gobernar un país. Y el país se gobierna desde los territorios y no desde el escritorio y se gobierna con gente competente al lado.

¿Colombia requiere o no otra reforma tributaria después del 7 de agosto?

Yo creería que no. No se requiere en estos momentos. Lo que tenemos es que generar más confianza al país. Entonces, ¿cómo le genero más confianza al empresario o al inversionista? Generar más impuestos o una nueva reforma tributaria es absurdo. También lo que tengo que hacer es modernizar el Estado, tecnificar y, efectivamente, ahí sí vamos a ver que no se va a fugar tanto capital.

¿Qué ajustes le haría al sistema de salud teniendo en cuenta los que se han aplicado durante el actual Gobierno?

Tengo que mirarlo desde los territorios, no puedo mirar de la misma manera a Bogotá que a La Guajira, son totalmente diferentes, las personas se enferman de manera diferente. Digamos, en La Guajira o en ciertas partes climáticas da la fiebre amarilla, aquí en Bogotá no. Entonces hay que mirarlo desde allá, desde los territorios, y qué puedo hacer para mejorar el sistema de salud.

¿Deben continuar los diálogos con actores criminales para buscar su desarme?

Yo creo en una paz total para todos, entre todos y para todos. Ahí no solamente tengo que hablar con los grupos al margen de la ley, sino también con las víctimas y también con todos, que entren los empresarios, que entren los campesinos, que entren las mujeres, que entren los jóvenes. Realmente ahí es donde se construye la verdadera paz, no con un grupo criminal. Tengo que sentarme con todos y mirar cómo vamos a construir país.

¿Cómo abordará la relación con el Estados Unidos de Donald Trump?

Le pido que respete la soberanía del país, que nos respete como Colombia, y pues al final ellos son Estados Unidos, yo soy Colombia, igual tendremos que tener buenas relaciones comerciales.

¿Continuaría alguna política o programa implementado por el presidente Gustavo Petro?

Claro, hay políticas buenas y hay políticas que vale la pena seguir y eso también es importante y hay que decirlo, pero también hay que mejorar. ¿Y cómo mejoramos? Escuchando a la gente, escuchando los diferentes sectores sobre qué es lo que hay que hacer. El campo necesita tecnificarse, necesitamos más turismo, necesitamos generar 10 millones de nuevas oportunidades. ¿Cómo lo generamos? Creando nuevas ciudades inteligentes donde podamos traer a los pensionados del mundo a vivir acá. ¿Por qué no traer esos dólares y esos euros acá?

¿Sería fórmula vicepresidencial de quien gane esta consulta?

Esa sería la idea en caso tal, pero mi idea es ganar la consulta. Colombia merece la primera mujer presidenta, una mujer que venga del pueblo, que venga de abajo, que entiende las necesidades, que entienda a la gente. Eso es supremamente importante.

