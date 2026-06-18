Estas son las restricciones para la segunda vuelta: ley seca, toques de queda y más medidas

Este 21 de junio, 41,4 millones de colombianos están habilitados para votar. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Mientras las campañas se alistan para el balotaje del 21 de junio, en el que se miden Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, varias medidas ya fueron decretadas para mantener el orden público en esa fecha. Desde el Ministerio del Interior ya se informaron las medidas de ley seca, toques de queda y la movilidad en ese día.

En el decreto 0612 de 2026, la cartera que encabeza Armando Benedetti fijó las disposiciones para la segunda vuelta. Allí se menciona no solo lo relacionado con la ley seca, también temas de publicidad, equilibrio informativo y apoyo a votantes con limitaciones físicas.

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Sobre las restricciones de la venta de licores, la prohibición comenzará a regir a partir de las 6:00 p. m. del sábado 20 de junio hasta el mediodía del lunes 22 de junio. Las infracciones, según se lee en el documento, “serán objeto de medidas correctivas por los alcaldes e inspectores de policía y comandantes de estación”. Eso sí, dejó abierta la puerta para que gobernadores y alcaldes puedan “ampliar el término previsto en el presente artículo, para prevenir posibles alteraciones del orden público”.

También establece que los alcaldes, bajo recomendación de los Consejos de Seguridad o Comités de Orden Público, podrán “decretar toque de queda con el objeto de prevenir posibles alteraciones en el orden público”. Y, en esa línea, se ordena el cierre de los pasos terrestres y fluviales autorizados dentro de frontera, “durante el lapso comprendido entre las 6:00 p. m. del sábado 20 de junio hasta las 6:00 a. m. del lunes 22 de junio.

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El decreto se refiere, además, a prohibiciones para las campañas. Por ejemplo, entre el 16 de junio y el lunes 22 de junio rige una prohibición para las reuniones de carácter político que no ocurran en recintos cerrados y se prohíbe, al mismo tiempo, que el día de las elecciones haya cualquier clase “de propaganda político-electoral, así como manifestaciones, comunicados y entrevistas que constituyan promoción o apoyo a candidaturas, partidos o movimientos políticos, a través de radio, prensa y televisión, y la propaganda móvil, estática o sonora.

Hay ciertas medidas para los votantes el mismo 21 de junio. Entre ellas, que no se puede hacer uso de celulares o cámaras fotográficas o de video en el puesto de votación y tampoco es posible llevar acompañante, a menos de que sea estrictamente necesario.

Aquí puede leer el decreto completo:

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