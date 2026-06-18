Embajador en Suecia le exige al presidente rectificación tras polémica con la primera dama

El embajador de Colombia en Suecia, Guillermo Reyes, se refirió a los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre una presunta "campaña de desprestigio" contra Verónica Alcocer. Foto: Archivo Particular

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Un choque en el interior del gobierno del presidente Gustavo Petro se desató, esta vez por acusaciones del mismo mandatario contra funcionarios de la embajada de Colombia en Suecia en torno a la primera dama, Verónica Alcocer. El embajador Guillermo Reyes se refirió a los señalamientos y afirmó que exigiría una rectificación del mandatario.

“Yo tengo los nombres de quienes en la Embajada en Suecia pagaron la campaña de desprestigio de Verónica Alcocer, que aquí todo el mundo se creyó”, dijo el jefe de Estado en el pasado consejo de ministros.

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Según dijo Petro, se trata de dinero que no vino “de sus propios patrimonios”, sino que “alguien se las dio”. Incluso señaló a la persona que fue nombrada en el puesto de Talento Humano en la Cancillería de “bloquear a [los] cónsules y los embajadores” que él nombra “usando jueces y magistrados”: “Yo pensé que era por odio político, pues pertenecen al mismo partido del que también pone fondos allá en la operación de desprestigio del exterior, que es ilegal”. Hasta el momento, el mandatario no ha presentado pruebas de sus señalamientos.

A eso se refirió el embajador en entrevista con 6AMW y aseguró que pediría al presidente rectificar estas acusaciones contra la misión diplomática en Estocolmo. De acuerdo con Reyes, el mandatario no consultó previamente con él antes de dar esas declaraciones y defendió el trabajo que ha hecho desde la embajada.

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Los reflectores se pusieron sobre la primera dama hace algunos meses, tras haber sido incluida en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos (Ofac), junto con el mandatario, su primogénito, Nicolás Petro, y el ministro del Interior, Armando Benedetti. En ese momento, se conoció que Alcocer vivía en Suecia para el mismo tiempo en que en Colombia se hablaba de la firma del contrato para aviones gripen entre el gobierno de Gustavo Petro y el de ese país.

Ella solo ha pronunciado directamente sobre el tema en una ocasión, a través de sus redes sociales, en las que publicó un mensaje en el que decía que “duele profundamente cuando la persecución y la calumnia intentan quebrar la verdad”.

“Duele cuando, aun conociendo los hechos, persisten en señalamientos. Como sociedad, necesitamos reflexionar sobre lo que estamos construyendo en las redes sociales: el odio y la mentira no pueden convertirse en fuerzas que guíen nuestra convivencia. Necesitamos reconstruirnos desde el respeto, la empatía y verdad”, se lee en la publicación.

Para diciembre de 2025, regresó a territorio colombiano. El presidente ha aclarado que ya no tiene una relación con la primera dama, pero sí dijo en ese momento que estaba teniendo problemas para volver al país en medio de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Lo cierto es que Alcocer se ha mantenido fuera de los reflectores en el último año del “Gobierno del cambio”.

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