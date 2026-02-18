Este es el nuevo chatbot de la Registraduría para las elecciones 2026: ¿Cómo usarlo?

El registrador Hernán Penagos presentó el nuevo chatbot de la Registraduría. Foto: Registraduría

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Registraduría Nacional presentó una nueva herramienta para el seguimiento y la información de los procesos electorales de marzo, con las elecciones legislativas y consultas presidenciales, así como para los comicios que elegirán al próximo inquilino de la Casa de Nariño.

Se trata de un chatbot en el que el órgano electoral condensó y facilitó el acceso de información clave para estas elecciones. En esta herramienta a la que se podrá acceder vía WhatsApp, el ciudadano podrá consultar solamente con su número de cédula datos como el lugar y la mesa de votación; las tarjetas electorales; el nombre de los candidatos y listas al Congreso; información sobre jurados de votación y capacitaciones, entre otros.

Le sugerimos: Antioquia decide: candidatos a la Cámara respondieron por qué votar por sus propuestas

Para acceder a esta herramienta solamente se tendrá que scanear código QR (o en este link) que dirigirá de forma inmediata al chat con la Registraduría en ese servicio de mensajería. Una vez ingresado el número de cédula del ciudadano, un menú con 8 opciones se desplegará y allí se podrá solicitar información de interés.

Este desarrollo tecnológico se suma a la aplicación 'aVotar' y otras soluciones implementadas por la entidad, como la georreferenciación de todos los puestos de votación en el territorio nacional, disponible en la página oficial.



Con esta apuesta digital, ampliamos nuestros… pic.twitter.com/laheJCWniM — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) February 17, 2026

La primera opción se refiere al lugar de votación; la segunda permitirá una verificación si el usuario fue designado como jurado; en la tercera se presentan los candidatos y las listas; la cuarta condensará los resultados de todas las justas electorales; en la quinta opción habrá un desglose de las fechas importantes del calendario electora; enseguida encontrará las tarjetas por las que se votará en marzo; y finalmente los últimos puntos refieren a las jornadas de capacitación de los jurados y el plan de trabajo de ese organismo.

Según dijo el registrador Hernán Penagos al momento del lanzamiento de esta herramienta, “estará disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, garantizando a los ciudadanos acceso inmediato, ágil y confiable a la información electoral. A través del chatbot en WhatsApp, los colombianos podrán consultar su puesto y mesa de votación, verificar si fueron designados como jurados y resolver inquietudes relacionadas con la jornada democrática".

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.