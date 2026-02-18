Antioquia decide: candidatos a la Cámara respondieron por qué votar por sus propuestas

Alejandro Arcila (Ahora Colombia), Carlos Oliveros (Frente Amplio Unitario), Federico Hoyo (Centro Democrático), José Miguel Zuluaga (Creemos), Juan David Roldán (Alianza Verde), Luis Miguel López (Partido Conservador), Santiago Ortiz (Fuerza Ciudadana) y Yanith Segura (Alma) fueron los candidatos a la Cámara por Antioquia que estuvieron en el debate que organizó Eafit en alianza con El Espectador y Blu Radio. Foto: Universidad Eafit

A menos de tres semanas que se den las elecciones de Congreso, misma jornada en que se votarán tres consultas interpartidistas, un grupo de candidatos que buscan una curul en la Cámara por Antioquia aceptaron sentarse a debatir sobre cuáles son sus propuestas para superar los principales problemas de una región que, de acuerdo con reportes recientes del Dane, representa el 15 % del PIB colombiano (unos COP 253 billones a precios corrientes de 2024) y que además supera los 7 millones de habitantes.

Ese peso de Antioquia también se siente en cuanto a representatividad en el Congreso, específicamente en la Cámara, instancia en la que puede acceder a 17 de las 182 curules que se disputan en urnas el próximo 8 de marzo; es la segunda de mayor participación después de Bogotá, que tiene 18 escaños en esa corporación.

En ese contexto la Universidad Eafit, en alianza con El Espectador y Blu Radio, convocó a nueve candidatos de diversas orillas políticas para saber de qué forma pueden enfrentar desde el Capitolio –si terminan elegidos– algunas de las principales problemáticas del departamento.

Los aspirantes que llegaron este 18 febrero a la discusión fueron seleccionados por los propios partidos: Alejandro Arcila (Ahora Colombia), Carlos Oliveros (Frente Amplio Unitario), Federico Hoyo (Centro Democrático), Hernán Muriel Pérez (Pacto Histórico), José Miguel Zuluaga (Creemos), Juan David Roldán (Alianza Verde), Luis Miguel López (Partido Conservador), Santiago Ortiz (Fuerza Ciudadana) y Yanith Segura (Alma).

De hecho, tanto los organizadores del debate como los candidatos reconocieron que la evidente ausencia de mujeres en esta discusión deja a medias la profundidad de un debate político del que todo el departamento está pendiente, pues se trata de elegir a sus representantes al Congreso. Incluso, esgrimiendo ese argumento sin reconocer que su colectividad fue quien lo delegó y ausentándose de la discusión, se registró el retiro de Pérez del recinto cuando se inició la discusión.

#ENVIVO 🔴 Un total de nueve aspirantes a la Cámara por Antioquia, de diversas orillas políticas, presentan sus propuestas en este debate de EAFIT, en alianza con El Espectador y Blu Radio.

👉🏼 https://t.co/w0CmDlqfKH pic.twitter.com/vGdGELNbHI — El Espectador (@elespectador) February 18, 2026

La periodista Ana Cristina Restrepo, de Blu Radio, y la estudiante Emily Newball, de Eafit, les preguntaron a quienes se mantuvieron en el debate sobre temas relacionados con el cumplimiento del acuerdo de paz de 2016, la forma en que se pueden enfrentar los 400 combos que operan en el Valle de Aburrá y que les responden a unas 20 bandas criminales, las brechas en materia de acceso a la educación y –entre otros temas– la necesidad de proteger a las víctimas de violencias basadas en género.

Los ochos aspirantes que dieron la discusión coincidieron en la necesidad de focalizar recursos que permitan potenciar programas de inclusión y que generen oportunidades, con el fin de que la ilegalidad sea una forma encontrar recursos de subsistencia. Además, enfatizaron en que la educación en todos los niveles permite dejar de lado escenarios de violencia que derivan en el daño del tejido social de la región.

Estos temas son claves para un departamento que, de los 41’287.084 colombianos habilitados para votar dentro del censo electoral para el 8 de marzo próximo, pone –según la Registraduría– 5’404.926 personas de ese total: 2’796.016 son mujeres y 2’608.910 son hombres.

En un segundo bloque de ejes temáticos, conducido por Emily Newball y el periodista Daniel Valero, de El Espectador, se abordaron asuntos relacionados con la política de paz total del presidente Gustavo Petro, el acceso a vivienda en Medellín, las propuestas para la población que ejerce actividades sexuales y, además de otros ítems, asuntos enfocados en el sistema de salud.

En estos apartados se dieron diferencias basadas en los orígenes políticos de los candidatos, pero se encontraron coincidencias que van en la necesidad, por ejemplo, de mantener un sistema de salud que combine lo público con lo privado para garantizar la atención de la ciudadanía y el buen uso de recursos del erario destinados a este sector.

Uno de las pregutnas que respondieron los aspirantes en torno a temas de niñez la realizó Paulina Chalarca Oliveros, de 15 años y quien se viene formando en el programa Universidad de los Niños Eafit. “¿Qué acciones impulsará para cerrar las brechas de género y garantizar que las niñas y adolescentes tengamos igualdad de oportunidades, así como una incidencia real en las decisiones que afectan nuestra vida y nuestras posibilidades?“, fue la pregunta que, con maticies, contestaron los candidatos haciendo énfasis en reforzar políticas públicas que amplien los derechos de niñas y niños en la región y el país.

Al finalizar –como ejercicio de conocimiento directo en torno a algunos asuntos–, los aspirantes levantaron paletas con respuestas de “sí” y “no” sobre determinados temas, entre los que estaba la convocatoria que quiere realizar el presidente Petro a una asamblea constituyente en plena época electoral. La coincidencia de la respuesta estuvo en la negativa a impulsarla.

Este ciclo de debates continuará el próximo 25 de febrero, también en Eafit y con el apoyo de El Espectador y Blu Radio, ahora enfocado en los candidatos al Senado que tiene su origen en suelo antioqueño. En todo caso, a través del siguiente enlace se puede revivir el debate completo de este 18 de febrero.

Aquí pude ver el debate completo sobre Antioquia:

