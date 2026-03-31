Este martes vence el plazo de inscripción de cédulas para las elecciones presidenciales

Inscripción de cédulas para elecciones. Foto: Registraduría

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Más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para participar en las elecciones presidenciales y, si usted cambió recientemente su lugar de residencia, esto es lo que debe saber para inscribir la cédula. Según el calendario electoral que estableció la Registraduría, los colombianos interesados en realizar este proceso para la primera vuelta tendrán plazo hasta este martes 31 de marzo, dos meses antes de la cita en urnas.

El primer requisito es tener la cédula de ciudadanía vigente y original, en cualquiera de sus versiones, ya sea la amarilla con hologramas o la digital. En el caso de los ciudadanos colombianos en el exterior, la entidad ha dicho en varias oportunidades que el proceso se puede realizar ante la embajada, consulado correspondiente o los puestos de inscripción autorizados por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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En el caso de los residentes en el país, los ciudadanos interesados pueden adelantar el trámite en cualquier sede de la Registraduría, en horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., o en los puntos autorizados ubicados en diferentes centros comerciales o espacios ampliamente concurridos.

En el caso de Bogotá, la Alcaldía informó que los centros comerciales habilitados para esta propuesta son Centro Mayor, Gran Estación, Titán Plaza, Unicentro, Multiplaza, Portal 80, Santafé, Paseo Villa del Río y Edificio Bacatá. Pero además, en los últimos días se habilitaron puestos en varios portales de Transmilenio.

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La Registraduría habilitó varios puntos móviles en nueve portales para cambio de puesto de votación o inscripción de cédulas. “Del 25 al 31 de marzo, los usuarios de Transmilenio en Bogotá podrán cambiar o actualizar su puesto de votación en las jornadas móviles de inscripción organizadas por la Registraduría Distrital en los nueve portales del sistema: El Dorado, Usme, 80, Norte, Américas, Suba, 20 de Julio, Sur y Tunal”, dijo la entidad en el comunicado.

El cambio de puesto se verá reflejado con la conformación del censo electoral definitivo, que se conocerá después del 30 de abril, pues desde ese momento quedará consolidada toda la base de votantes habilitados para la contienda presidencial.

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