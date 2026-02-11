Estas son las caras con lazos familiares en las regiones que buscan puesto en el Congreso

Luis Eduardo Díaz, Juliana Gutiérrez y John Amaya hacen parte del grupo de aspirantes al Congreso con lazos familiares políticos en las regiones. Foto: El Espectador

Entre los más de 3.000 candidatos que están buscando una curul en el Congreso, hay varias caras que tienen lazos familiares en alcaldías y gobernaciones. Un mapeo que realizó El Espectador en su momento, sumado a las caras nuevas que llegaron al tarjetón de este 8 de marzo, reveló que son al menos 11 personas las que estaría “apadrinadas” por mandatarios regionales y locales.

En esta lista se incluyen aspirantes al Legislativo de todas las regiones del país, con lazos tan cercanos como hermanos y esposas en el poder departamental y municipal. Y si bien en la ley no se establece directamente ninguna prohibición en caso de aspirar al Senado, sí hay ciertas dudas sobre lo que significa tener un respaldo local y, en esa línea, hay un proyecto en el Congreso que busca regular este tipo de candidaturas.

Según estipula el régimen de inhabilidades de la Ley 5 de 1992 en sus parágrafo 5: “quienes tengan vínculo por matrimonio o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política”.

Además, el parágrafo 6 también señala inhabilidades para personalidades que “se inscriban por el mismo partido, movimiento o grupo para elección de cargos, o de miembros de corporaciones públicas que deban realizarse en la misma fecha”.

Es por ello que para estos comicios se presentó un importante dominó de cambios en el que varias figuras que hoy están en la Cámara, deben pasar sus aspiraciones al Senado, pues en las elecciones del 2023 varios de sus familiares fueron electos en cargos públicos como gobernaciones o alcaldías.

Aquí puede ver los candidatos con nexos familiares en el poder regional:

En ese panorama resaltan los nombres de Diego Patiño (Liberal) y Luis Eduardo Díaz Mateus (Conservador), quienes tienen parentesco con los gobernadores de Risaralda y Santander, respectivamente.

Además, en esos lazos de sangre, para este 2026 la extensión se busca desde figuras que quieren debutar en la política nacional en estas elecciones. Desde hermanos, esposas, hijos y hasta cuñados, hay una serie de nombres que ahora buscan aparcar poder desde el Legislativo y con vínculos en las regiones.

El listado completo es:

Juliana Gutiérrez, hermana del alcalde Medellín, Federico Gutiérrez. Al Senado por Creemos.

María Lucía Villalba, hija del gobernador de Huila, Rodrigo Villalba Mosquera. Al Senado por Nuevo Liberalismo.

María Irma Noreña, esposa alcalde de Pereira, Mauricio Salazar Peláez. Al Senado por el Partido de la U.

Yirley Vargas, esposa de alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo. Al Senado por el Partido Liberal.

Laura Ahumada, esposa de alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez Gómez. Va al Senado por el Pacto Histórico.

Diego Patiño, padre de gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño. Actual representante, va al Senado por el Partido Liberal.

John Amaya, hermano de gobernador de Boyacá, Carlos Amaya. Al Senado por Alianza Verde.

Luis Eduardo Díaz Mateus, hermano del gobernador de Santander, Juvenal Díaz. Actual representante y candidato al Senado por el Partido Conservador.

Edgardo Miguel Espitia, cuñado del alcalde de Montería, Hugo Kerguelen. Al Senado por Cambio Radical.

Lina Barrera, excuñada del gobernador de Santander, Juvenal Díaz. A la Cámara por el Partido Conservador.

María Camila Salas, cuñada del gobernador de Bolívar, Yamil Arana. A la Cámara por el Partido Conservador.

