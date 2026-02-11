Esto es lo que se sabe del nuevo modelo de pasaportes del gobierno Petro, ¿cómo se verán?

El presidente Gustavo Petro en el consejo de ministros en Montería, Córdoba. Foto: Ovidio Gonzalez S

El gobierno del presidente Gustavo Petro ya reveló cómo se verá el pasaporte que entrará a circular con el modelo del convenio con Portugal. Este martes, el mandatario mostró la nueva versión de la libreta y contó que pronto “se va a presentar al mundo”.

En el consejo de ministros que duró cerca de cuatro horas y se realizó en Montería, Córdoba, por la crisis del frente frío, el jefe de Estado aseguró que el proceso que se emprenderá después de la finalización de la urgencia manifiesta con Thomas Greg & Sons ha pasado por una serie de “obstáculos”. Incluso, se refirió a esa empresa y afirmó que “lo han querido sabotear” porque quitó “uno de los mayores negocios de una empresa que tiene el software de los escrutinios en Colombia”.

Aunque no dio detalles sobre la libreta, sí la mostró y aseveró que sería “el cuarto mejor del mundo por seguridad”. Alrededor de esto, se ha conocido que el documento incluirá biometría y que, según ha dicho Petro, tendrá “un proceso más ágil y un documento que cumple con los más altos estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)”.

Las alertas alrededor del nuevo esquema

Entes de control han puesto el ojo sobre la contratación alrededor del modelo que se implementará entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal. En la última semana, la Procuraduría de Gregorio Eljach anunció que adelantaría la revisión de un contrato por más de COP 185.000 millones sobre la producción y la prestación del servicio de personalización, la custodia y la distribución de pasaportes.

Previamente, el Ministerio Público había presentado una demanda para que se anulara el convenio internacional. En ese momento, argumentó presuntas irregularidades en materia de financiación del contrato con el que se producirían las libretas. Por esa misma razón, advirtió en la última semana que los recursos comprometidos en todos los contratos relacionados con este tema superan los COP 1,49 billones.

La Contraloría de Carlos Rodríguez también había prendido las alarmas. El mes pasado, emitió una advertencia sobre los posibles riesgos financieros, operativos y de planeación de la puesta en marcha del nuevo modelo de producción. Tras una revisión del Convenio de Cooperación Internacional suscrito entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Imprenta Nacional – Casa da Moeda S.A. de Portugal, se determinó que existía un riesgo inminente para el patrimonio público.

Entre los riesgos que citó estaban los eventuales incrementos en costos operativos, el impacto del riesgo cambiario y posibles retrasos en la ejecución del convenio. Incluso, el ente de control insistió en que no hay una proyección de costos por vigencia para determinar los compromisos financieros anuales o siquiera si los recursos con los que actualmente se cuenta son suficientes para garantizar ese servicio.

Tanto la Cancillería de Rosa Villavicencio como el presidente Gustavo Petro han respondido directamente a estas alertas. En ambos casos se ha insistido en que todo avanza bajo lo esperado y el Ministerio de Exteriores ha dicho que está listo para presentar cualquier tipo de defensa frente a los recursos administrativos que se interpongan contra el nuevo esquema.

